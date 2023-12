Rodne Filipine zamijenila je Sv. Martinom na Muri, pa se upisala u povijest Superalenta: "Naše pravo malo čudo!"

Chriztel Renae Aceveda pobijedila je u jubilarnoj 10. sezoni showa Supertalent.

U jubilarnoj 10. sezoni showa Supertalent pobjedu je odnijela Chriztel Renae Aceveda.

Dvanaestogodišnja Chriztel već je na audiciji pokazala nevjerojatan talent, koji je posebno prepoznala publika u studiju te je nagradila zlatnim gumbom. Za spektakularan finalni nastup odabrala je pjesmu Doris Dragović "Molitva", upotpunivši je pjevanjem na hrvatskom i engleskom jeziku.

"To kako si ti večeras pjevala je zapravo zašto postoji umjetnost i zašto mi kao publika živimo za ovakve trenutke. To kako si ti neke dijelove otpjevala iz samog korijena svoje duše je bilo užitak za slušati, uljepšala si nam večer i zaista je podigla na posebnu razinu", opisao je Fabijan nakon nastupa.

"Mi kao publika smo upravo tu da proživimo ovakve emotivne trenutke, ja si osobno ne mogu zamisliti ljepši Badnjak s ljepšom porukom, mislim da si večeras svim Hrvatima uputila jednu jako lijepu božićnu čestitku", rekla joj je Martina.

"Ovo je danas bio najbolji nastup, najemotivniji, dirnula si nas sve u dušu, ovo je bilo maestralno, ti si naše pravo malo čudo", zaključila je Maja.

Chriztel je prije nekoliko godina rodne Filipine zamijenila Sv. Martinom na Muri.

"U Hrvatskoj mi se sviđa što ima proljeće, jesen, što nije prevruće, tako mi paše. Živim u Svetom Martinu na Muri, selo koje je malo, ali lijepo, djeca su dobra, jako lijepa tradicija i jako mi se sviđa ovdje. Kad mi je mama rekla da ćemo doći u Hrvatsku jer je našla mog tatu, jako me je bilo strah jer sam se uvijek pitala što će drugi misliti kad vide jednu djevojčicu koja drugačije izgleda, ali kad sam krenula u školu, baš su svi napravili sve da se osjećam kao da sam doma. Najčešće se družimo tako da se šećemo, pričamo", ispričala je Chriztel.

"Roditelji su mi samo jedan dan rekli da su me prijavili na Supertalent, šokirala sam se. Jako sam uzbuđena jer ću pjevati pred puno ljudi i poznatima, moj tata obožava Maju Šuput. Mislim da će moji roditelji biti ponosni, i moji prijatelji, obitelj, učitelji", rekla je djevojčica prije audicijskog nastupa, na kojem se upisala u povijest Supertalenta, kao prva natjecateljica kojoj je publika dala Zlatni gumb.

U raskošnom finalu 10. sezone Supertalenta nastupilo je 12 kandidata koji su kroz osam audicijskih i četiri polufinalne epizode svojim nevjerojatnim talentima osvajali žiri i publiku.

Žiri je odabrao tri točke koje su išle u superfinale, a o pobjedniku su odlučili glasovi gledatelja. Osim Chriztel, superfinalisti su bili još Emina Bajtarević i Crowd Control.

Trbuhozborka Emina Bajtarević raskošnim vokalom i posebnim emocijama očarala je žiri i publiku izvedbom poznate numere "The Phantom Of The Opera". Od audicijskog nastupa 25-godišnja Emina plijeni pažnju svojim talentom trbuhozborstva kad je uz lutku koju je nazvala Deda pokazala iznimne vokalne sposobnosti, a zatim u polufinalu nadogradila nastup dodatkom bake i još jednog glasa.

"Jako me zanimalo što ćeš ti pjevati, što će Deda pjevati i kako ćeš pokazati svoju vještinu i pjevanje i dati prostora i jednom i drugom. Zaista si napravila nevjerojatnu igru koju smo uživali i čekali smo one visine", oduševljeno je komentirao Fabijan.

Priču koju su počeli na audiciji Sonja i Jan, koji čine akrobatsko-plesni duo Crowd Control, zaokružili su nastupom u finalu. Kako sami kažu, prvi nastup bio je tvrd, drugi emotivan, a ovaj treći kao kruna njihovog performansa dramatičan. Impresivne vještine upotpunili su vatrom i zapalili atmosferu u studiju.

"Kako je ovo bilo dobro. Wow! Vi kao da ste radili točku za mene, sve što me fascinira, sve što volim gledati. To je apsolutno moja estetika i razina uzbuđenja koju volim na pozornici promatrati. Ja sam poželjela, ako ništa drugo, onu tvoju krunu na glavi", oduševljeno je komentirala Martina.

Iako je potraga za desetim supertalentom završena, prijave za iduću sezonu najgledanijeg zabavnog showa u Hrvatskoj već su otvorene! Nova TV poziva sve zainteresirane da se prijave i postanu dio Supertalenta putem linka novatv.hr/prijava ili pozivom na broj: 060 808 801 (Cijena: 0,50 eur/3,75 kn poziv fiks. i 0,67 eur/5,05 kn poziv mob.)

