Poslije teškog gubitka John Legend i Chrissy Teigen objavili su lijepu vijest: "Kakav blagoslovljeni dan"

Chrissy Teigen rodila je 13. siječnja, a pjevač John Legend je sretnu vijest potvrdio na koncertu.

Slavna manekenka Chrissy Teigen i suprug John Legend dobili su treće dijete.

Pjevač je na svom privatnom koncertu otkrio kako nije spavao cijelu noć jer je njegova supruga Chrissy rodila.

"Kakav blagoslovljeni dan", izjavio je John te dodao da je i dalje preplavljen emocijama, te pun energije i sreće.

Fanovi koji su bili na koncertu sretnu vijest podijelili su na Twitter profilu, a par još uvijek nije otkrio spol ni ime bebe.

@johnlegend just told us he had a baby this morning #congratulations