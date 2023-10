Zvijezda kultnog Rockyja preminula u 84. godini, tužnu vijest potvrdila je njegova kći: "Nedostajat ćeš svijetu"

Burt Young preminuo je u 84. godini, a svjetsku je slavu stekao u filmskoj franšizi "Rocky".

Američki glumac Burt Young, najpoznatiji po ulozi Paulieja Pennina u filmskoj franšizi "Rocky" preminuo je u 84. godini 8. listopada u Los Angelesu, a tužnu je vijest potvrdila njegova kći Anne Morea Steingieser za New York Times. Uzrok smrti nije otkriven.

Burt je imao dugu i uspješnu karijeru u Hollywoodu, a glumio je u više od 160 filmskih i televizijskih projekata. Prije nego što je počeo glumiti, služio je u marinskom korpusu Sjedinjenih Država od 1957. do 1959. godine.

Jednu od prvih uloga snimio je 1969. godine kada je glumio u televizijskoj seriji "The Doctors", a glumio je i u filmovima "Chinatown" s Jackom Nicholsonom i Faye Dunaway u glavnim ulogama, kao i u "Once Upon A Time In America" 1984. godine.

Vijest o njegovoj smrti rastužila je obožavatelje, ali i brojne kolege, između ostalih i Sylvestera Stallonea, koji mu je preko društvenih mreža odao počast.

Uz učitavanje povratne slike i sebe i Burta na snimanju klasičnog filma, Rambova zvijezda je napisala: "Mom dragom prijatelju, Burtu Youngu - bio si nevjerojatan čovjek i umjetnik, meni i svijetu jako ćeš nedostajati. Počivao u miru", napisao je uz njihovu zajedničku fotografiju koju je objavio na profilu na Instagramu.

Burt je glumio u mnogim filmovima i serijama, ali najveću je slavu stekao glumeći Paulieja u šest filmova o Rockyju.

Za svoju izvedbu je dobio nominaciju za Oscara za najboljeg sporednog glumca, no nagrada je na kraju otišla u ruke Jasonu Robardsu za njegovu ulogu u filmu "Svi predsjednikovi ljudi".

Osim glume, bavio se i slikarstvom, a neki od njegovih radova nakratko su prikazani u filmu "Rocky Balboa" iz 2006. godine.

