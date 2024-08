Naš slavni par doživio je najljepši trenutak u životu kćeri, ona priznala: "Naša obitelj daleko je od savršene, ali..."

Buga Marija Šimić objavila je fotografije s vjenčanja na društvenim mrežama, a na njima se grli s roditeljima.

Glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić u srpnju se udala za Mateja Miloševa. Na društvenim mrežam sada je podijelila emotivne trenutke s vjenčanja.

Buga Marija objavila je niz fotografija posebnog dana. Na njima se nalazi s ocem i majkom, Vitomirom Lončar i Ivicom Šimićem. Uz fotografije je napisala i poduži emotivni status.

"Puno sam toga naučila u zadnjih par godina. Neke sam stvari znala zapravo odavno, ali su postale svjesne nedavno. Nekad ti se mora dogoditi nešto ružno da ti se stvari poslože. Ali nekad ti se i snovi moraju ostvariti da shvatiš što zapravo želiš. Da shvatiš da zapravo sve što si smatrala uspjehom, to baš i nije ako na kraju stojiš sam. Uspjeh je za mene postao kad imaš koga uhvatiti za ruku", napisala je ispod objave.

"Kad znaš da i kad padneš i kad uspiješ - bit ćeš držan. Uspjeh je kad shvatiš da ne želiš provesti život čekajući tih par trenutaka bljeska. Nego je život i sad i sad i sad. I kad shvatiš da je taj sad - bogat, lijep, pun. Svega čega želiš da je pun. Da su ti ruke - pune'', dodala je.

''Naša je obitelj daleko od savršene. Ali sam na nju ponosna. Jer se još uvijek držimo za ruke. Ne zato što moramo. Nego jer želimo. Jer i kad se pogubimo po putu, želimo se vratiti, učimo se vratiti. Moj krug držanja za ruke se proširio. I time postao još jači. I sada kada čekamo još jedan par ruku, uhvati me strah. Jer želim da se i on želi držati za ruke. Jer želim da zna da će ga uvijek netko primiti. A onda se sjetim da su mene sve ove druge ruke to naučile. I ja sam ih odabrala. Pa se više ne bojim. Jer ni u tom učenju i podučavanju nisam sama. Hvala, ruke (i ove na fotkama i one koje nisu), jer se i dalje odabiremo držati za ruke. I držimo se svakim danom sve čvršće. Lijepo je držati vas i od vas biti držan'', zaključila je.

Brojne pratitelje rastopila je opisom.

''Divno, nijedna obitelj nije savršena'',''Prekrasno'', samo su neki od komentara ispod objave.

Podsjetimo, Vitomira je nedavno objavila fotografije s kćeri na društvenim mrežama, a opisom je rastopila obožavatelje. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Zaljubljeni Franka i Ćorluka izašli su na večeru, a njena haljina s prorezima dodatno je podigla atmosferu!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Ovako Salma Hayek izgleda u stvarnosti, na društvenim mrežama fotografije su nešto drugačije!

Pogledaji ovo Celebrity Vitomira Lončar objavila fotku s kćeri koja se nedavno udala i rastopila opisom: ''Zadnji put zagrlih svoje dijete u jednom komadu!''

Pogledaji ovo Celebrity Holivudski miljenik novim je prizorima slomio srca obožavateljica, krije li pravu istinu cijelo vrijeme?

Pogledaji ovo Celebrity Aleksandra Prijović zaustavila je koncert jer je fanovima trebala pomoć, zbog reakcije su je nagradili gromoglasnim pljeskom!

Pogledaji ovo Celebrity Premijer Plenković viđen je u nešto opuštenijem izdanju, a svi su primijetili i preplanulu put!

Pogledaji ovo Celebrity Ovako Salma Hayek izgleda u stvarnosti, na društvenim mrežama fotografije su nešto drugačije!