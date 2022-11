Šuput se odmah sjetila već svima poznate gospođe koja je sve oduševila odgovorom na pitanje poznaje li Fabijana!

Branka Čikeš vratila se u show "Supertalent" nakon što smo je gledali i u prošloj sezoni, a neki su je odmah prepoznali.

Splićanka Branka Čikeš ostala je upamćena po izjavi da se u Supertalent prijavila jer ju je u show pozvala Maja Šuput, misleći na promotivni spot koji je jednom prilikom vidjela na televiziji. Iako prošle godine nije uspjela proći u idući krug, ovoga se puta u punom sjaju odlučila vratiti na veliku pozornicu.

''Od Supertalenta prošle godine, predivno nešto, kad sam se vratila u Split, nema tko me nije pozdravio. Oni što me nisu znali upoznali su me jer su gledali televiziju. A sad već znam kako je, i ne bojim se nikoga, a znaš zašto? Jer se ni mene nitko ne boji. Kad bi čovjek znao koliko je zdravo smijati se, malo bi tko plakao, a ako i plačeš, suze su ti dobre za ten i bistre ti oči. Nema onoga čovjeka koji ne padne u depresiju, a kad se to dogodi, treba se obući, izaći vani i ići po izlazima. Dvadeset godina mi je trebalo, kuća, škola, posao. Kaže se tko radi ne boji se gladi, ali ja kažem, da se ne boji, ne bi radio'', samo su neke od mudrolija ove gospođe.

''Što te ne ubije to te ojača. Svako jutro kad se probudim, prekrižim se i kažem ti Bože hvala ti što sam osvanula i što sam pokretna. Ja sam vječni optimist i uvijek se nadam boljemu'', dodala je Branka.

Branka ni ovaj put nije prošla dalje, Martina Tomčić joj je odmah dala X, a onda i Maja Šuput, iako se pjevačica dobro zabavila.

Branka je sve oduševila i odgovorom zna li tko je novi član žirija Fabijan Pavao Medvešek.

''Iz viđenja, da. Reci riječ i ozdravit će duša moja'', rekla je Branka.

"Fino ste nas razveselili", poručila joj je Maja.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ono što je Maja Šuput omotala oko nogu pravi je hit i nešto što još nismo vidjeli, a sigurno će se naći na listama želja!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Priča ove žene ostavlja bez teksta: ''Da, 40 tona. Divila sam se tim grdosijama dok mi je pogled sezao za njima''