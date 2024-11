Boris Rogoznica o traumi koja je ostavila najviše traga na njemu: ''Ja sam, nažalost, bio u tom mlinu dvije godine...''

Boris Rogoznica bio je gost emisije Zdravlje na kvadrat.

Boris Rogoznica odmah na početku intervjua istaknuo je kako je njegovo zdravlje uvijek na najvišem nivou, pogotovo posljednje dvije godine.

''Na pretrage ne idem. Bože sačuvaj da odem. Što će mi sve naći, ali se trudim prevencijom. Već godinu i pol intenzivnije treniram. Bavim se zdravim životom, brinem o duhovnosti'', govori.

Kako se hrani?

''Ja imam specifičan posao. Glazbenik sam, preko vikenda nastupam, sviram. Jedem recimo masnije i obilnije, tako da tražim neki balans od početka tjedna. Od ponedjeljka do četvrta, petka gledam jesti lakše. Pokušavam malo i postiti. Prije sam bio aktivniji u tome, sada malo slabije'', priča.

Kad je sport u pitanju, ovako nam je rekao.

''Trudim se imati sportski kontinuitet, tako da već godinama imam svog privatnog trenera, koji mi je, eto, postao i jedan od najboljih prijatelja u životu. Družimo se stalno. Nije mi on samo privatni trener. On mi je i psiholog, pričamo, jadam mu se, potiče me, motivira me. Takva ti osoba postaje i prijatelj. Tri puta tjedno, ponedjeljak, srijeda, petak, uvijek treniram ujutro u teretani, a utorak i četvrtak kombiniram trčanje na Jarunu. Za trčanje imam samo riječi hvale. To je najljepši sport na svijetu, uz to i najjednostavniji i besplatan je. Znači, za trčanje ti ne treba ništa'', kaže.

Putovanja ga čine sretnim.

''Ja općenito u životu radim samo ono što me čini sretnim. Bavim se glazbom oduvijek jer me glazba usrećuje. Taj posao radim već 20 godina. Nasvirao sam se, kad bismo sjeli negdje i kad bih ti počeo pričati priče koje sam doživio u životu o tome gdje sam bio i što sam radio, ti bi se križao i lijevom i desnom. Sve sam to prošao i ni jednog jedinog dana nisam prokleo taj posao. To je poanta, jer ga istinski volim'', kaže.

Najegzotičnije putovanje na kojem je bio?

''Svakako Tajland u trećem mjesecu ove godine''.

Gdje pronalazi duševni mir?

''U sebi! Na jednostavan način - radim duhovne vježbe kao što su meditacija, vježbe disanja, smirenja, šetnja šumom'', otkriva.

Koji je njegov ispušni ventil?

''Prvi je trčanje. Stavim slušalice i trčim. Nakon toga mogu što hoću i kamo hoću.''

Koju traumu pamti, svježu ili neku iz djetinjstva?

''Trauma koju pamtim iz nedavnog razdoblja vezana je za medije i medijsko silovanje i iživljavanje. Eto, ja sam bio, nažalost, u tom mlinu, tako da je to učinilo jednu veliku traumu. Dvije godine... Dvije godine sam bio potpuno silovan, izuven od te situacije i trebalo mi je dosta rada i truda na sebi da dođem u ovo stanje u kojem sam sada'', kaže.

Koliko mu je stalo do privatnog života?

''Sada jako puno! Ne trudim se skrivati to, nego se trudim čuvati. Tako bih rekao. Ne skrivam se ni pred kim i ni za što'', kaže.

''Čuvam ono što najviše volim, to bi se moglo tako reći. Evo, recimo, jedna od najvećih grešaka koje sam prije radio, skupa sa svojom bivšom suprugom, dogovorno smo to radili, objavljivali smo djecu. Znači, mi smo svoju vlastitu djecu stavljali na pladanj, na prvi plan, radi nekog našeg interesa. Ne njihova! To jako puno ljudi danas radi. Znači, ti objavi tri slike na Instagramu, najviše će ti lajkova imati ona na kojoj je dijete, sto posto. Najlakše se tako pohvaliti - ja sam super otac, ja sam super roditelj. Je li to tako, što stoji iza toga, to je nešto drugo. Donijeli smo odluku da to više nećemo raditi i to je jedna od najboljih stvari koje sam postigao, da uvidim koliko je ta pogreška bila velika. I svoju djecu štitim, jako sam puno s njima. To nitko ne vidi, to nitko ne mora znati, to je moja privatnost. I što je sama esencija stvari, ono što najviše voliš, to najviše čuvaj, nemoj to davati'', objasnio je.

Cijeli razgovor možete pogledati u našem videu.

