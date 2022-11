Bivša ministrica Blaženka Divjak oduševila fotografijom s posvojenom kćeri Martom: "Moja djevojčica i ja"

Blaženka Divjak obilježila je Svjetski dan posvojenja fotografijom s posvojenom kćeri Martom.

Bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak na svojem profilu na Facebooku objavila je fotografiju s posvojenom kćeri Martom.

"Moja djevojčica i ja, povodom Svjetskog dana posvojenja... koji je bio jučer 9. studenoga", napisala je Divjak.

"Prekrasne ste obje", "Sretne jedna s drugom", "Divna žena i majka. Divna djevojka", neki su od brojnih komentara ispod crno-bijele fotke koja je skupila i preko 2 i pol tisuća lakova.

Marta je o svojem posvojenju progovorila jednom prilikom za Dnevnik Nove TV.

"Kada sam posvojena sam imala tri i pol godine. Moji su čekali da me posvoje", rekla je tada Marta.

"Obitelj je najbitnija i obitelj je sigurnost. Znam da me neće ostaviti, da su tu, da sam ja Divjak." dodala je.



Marta je uvijek voljela govoriti o tome kako je u obitelj stigla, čak i kada su je djeca zbog toga zadirkivala.

"Počelo je s time da su me pronašli u kontejneru, iako nisu, ali i da jesu opet 'life happens'. Onda da sam rom, ne bih imala problem s tim, ali stalno su se lovili za to", rekla je Marta koja je 2020. s još jednom posvojenom djevojkom Antonijom Skender pokrenula inicijativu "Moram vam nešto reći" kojom promijeniti društvo, svijest, ali i zakone koji nekad surovo mijenjaju živote djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

