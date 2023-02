Godina Beyonce? Glazbena elita u iščekivanju Grammyja, najprestižnije glazbene nagrade!

Najsjajnije zvijezde pop glazbe naći će se na dodjeli Grammyja u Los Angelesu u nedjelju, a u središtu pozornosti bit će revanš između Beyonce i Adele.

Kendrick Lamar, Harry Styles i Taylor Swift su također među favoritima na 65. dodjeli američkih glazbenih nagrada, koja će biti krcata zvijezdama.

Pogledaj i ovo Niti to neće biti isto Odgođena je dodjela Grammyja, organizatori pokušavaju pronaći novo rješenje

Nastupit će, među ostalima, Styles, Bad Bunny, Lizzo i Mary J. Blige, a voditelj će kao i prošli put biti komičar Trevor Noah.

Beyonce predvodi s nominacijama u devet različitih kategorija, slijedi je reper Lamar s osam, a britanska pjevačica Adele i kantautorica Brandi Carlile imaju sedam nominacija.

Najznačajnija večer svijeta glazbe održava se nakon godine izuzetno uspješnih albuma, uključujući Beyoncein album ''Renaissance'', pulsirajuću zbirku klupskih pjesama, i Adelin album ''30'', nadahnut njezinom rastavom, majčinstvom i tjeskobom.

Njihovi će albumi odmjeriti snage u najprestižnijim kategorijama, šest godina nakon što je Britanka pobijedila Beyonce i njezin konceptualni album ''Lemonade''.

Obje pjevačice su zaplakale 2017. kad je Adele nakon pobjede nazvala Beyonce svojim uzorom i publici rekla da je nagradu trebala osvojiti ona. .

Ishod natjecanja oživio je staru kritiku da Akademija za diskografsku umjetnost i znanost, koja dodjeljuje nagradu, neprestano propušta nagraditi afroameričke umjetnike.

Američki časopis za glazbenu industriju Billboard predvidio je da će Beyonce osvojiti nagradu u kategoriji za najbolji album, dok će u kategoriji za najbolju pjesmu pobijediti Adele sa svojim singlom ''Easy On Me''.

No, iznenađenja na prethodnim dodjelama pokazuju da zaista svatko može pobijediti.

U svakom slučaju, Beyonce s ovogodišnjim brojem nominacija nastavlja pisati povijest: izjednačila se sa svojim suprugom Shawnom Carterom, poznatijim kao Jay-Z, te oboje imaju rekordnih 88 nominacija.

Beyonce, koja je već postala žena s najviše Grammyja, mogla bi prestići i dirigenta Georga Soltija, koji ima najviše nagrada u povijesti, pobijedi li u četiri kategorije u nedjelju.

Trenutno dijeli drugo mjesto s glazbenikom i producentom Quincyjem Jonesom s osvojenih 28 nagrada.

Nova-stara Swift

Bad Bunny, neupitno najveći komercijalni umjetnik u svijetu, ima šanse u tri kategorije sa svojim albumom ''Un Verano Sin Ti'', koji bi mogao osvojiti nagradu za najbolji album godine.

To je prvi album u cijelosti na španjolskom jeziku koji ima mogućnost osvojiti nagradu, a velika portorikanska reggaeton zvijezda je po prvi put nominirana za najbolju solo izvedbu.

Styles, Lizzo i Doja Cat su također među favoritima, a pop diva Swift bi napokon mogla osvojiti nagradu za najbolju pjesmu godine, koja joj već duže vrijeme izmiče.

Swift, koja iznova snima svojih prvih šest albuma zbog spora o autorskim pravima, ima šanse osvojiti prestižnu nagradu za najbolju pjesmu godine s 10-minutnom verzijom pjesme ''All Too Well''.

Originalna pjesma je izašla 2012. na njenom albumu ''Red'', ali joj je dozvoljeno natjecanje jer je riječ o proširenoj inačici koja sadrži više od 50 posto novog materijala.

Novi TikTok umjetnici

Nakon što je nekoliko puta nagrada za najbolje nove umjetnike dodijeljena jasnim favoritima, Oliviji Rodrigo, Megan Thee Stallion i Billie Eilish, nedjeljna utrka u toj kategoriji je neizvjesna.

Kategorija je postala šarolika i odražava utjecaj internetskog doba na popularnu glazbu, a mnogi od izvođača, uključujući Brazilku Anittu, talijanske rokere s Eurovizije Maneskin i repera Lattoa, slavu su stekli na društvenoj mreži TikTok.

Južnokorejski boy bend BTS, koji je prošle godine najavio stanku, nada se svom prvom Grammyju.

Akademija, koja se sastoji od izvođača, skladatelja i inženjera zvuka, u uži je izbor uvrstila i manju skupinu renomiranih zvijezda poput Bonnie Raitt, Willieja Nelsona i ABBA-e, od kojih je svatko nominiran u nekoliko kategorija.

Nakon što je oduševila publiku impresivnim nastupom na ceremoniji dodjele 2019., Carlile će se u nedjelju ponovno popeti na pozornicu, a natječe se u glavnim kategorijama i za najbolju americana i roots izvedbu.

Kada su je novinari nedavno pitali o njezinom nizu nominacija, rekla je da je ushićena.

''Takve vrste priznanja potvrđuju da život ima vrijednost'', izjavila je za AFP.

''Naročito zato što su Grammyji moji kolege, to znači da drugi glazbenici smatraju da sam odradila dobar posao ove godine. Zato je to tako dobar osjećaj'', rekla je.

