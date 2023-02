Beyonce oborila rekord s najviše osvojenih Grammyja u karijeri, no i ovaj put je izgubila u najprestižnijoj kategoriji

Pop zvijezda Beyonce oborila je u nedjelju rekord na dodjeli Grammyja za najviše osvojenih nagrada u karijeri, ali je ponovno izgubila u prestižnoj kategoriji za album godine od britanskog pjevača Harryja Stylesa.

Beyonce je osvojila četiri Grammyja, uključujući za najbolji dance/elektronički album, čime je u svojoj karijeri ukupno osvojila 32. Dosad je taj rekord, s 31 osvojenim trofejom, držao pokojni dirigent klasične glazbe Georg Solti.

Pogledaj i ovo Dugo je nije bilo Beyonce vrućim prizorima najavila veliku vijest nakon 7 godina, a strateške je dijelove prekrila tek kristalićima!

Unatoč uspjehu tijekom godina, 41-godišnja Beyonce nikada nije osvojila nagradu za najbolji album. Harry Styles dobio je tu prestižnu nagradu u nedjelju za "Harry's House".

"Toliko sam bio inspiriran svakim umjetnikom u ovoj kategoriji", rekao je iznenađeni Styles primajući nagradu.

Album pjevačice Lizzo "About Damn Time" proglašen je albumom godine, a pjesma godine je "Just Like That" Bonnie Raitt.

Američka džez pjevačica Samara Joy proglašena je najboljom novom umjetnicom.

Reper Bad Bunny je kući odnio nagradu za najbolji album urbane glazbe za "Un Verano Sin Ti".

Najboljim rap albumom proglašen je "Mr. Morale & the Big Steppers" Kendricka Lamara.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ogroman otvor kod grudi mamio je sve poglede na Žanamari, a kompliment joj je uputila i poznata kolegica: ''Trebala bi ovako češće''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Raskošne obline Lidija je utegnula u haljinu koja je izgledala kao da će se svaki čas raspuknuti: ''Neće biti lako njima u publici!''