Omiljeni youtuber tragično je preminuo sa samo 40 godina, shrvana supruga javila se njegovim fanovima

Ben Potter, slavni youtuber, preminuo je u nesreći, a tužne vijesti objavila je njegova shrvana supruga.

Svijet YouTubea rastužila je vijest o odlasku Bena Pottera, slavnog youtubera kojem su velika strast bili stripovi, a poznatiji je bio kao ''Comicstorian''.

Vijest o njegovoj smrti objavila je shrvana supruga Nathalie Potter s njegova profila.

''Prije dva dana, 8. lipnja, moj suprug Ben Potter preminuo je u nesreći. Za mnoge od vas, on je bio netko tko je izražavao priče iz više različitih medija. Za svoje najmilije, on je bio jedna od najboljih osoba koje je itko mogao poželjeti. Bio je netko tko je slušao i pronalazio vrijeme za svoje voljene. Dao bi sve od sebe da nasmije sve i uvjeri da su dobro. Bio je naša stijena i umirivao je svoje voljene kad god im je to trebalo. On je bio moj svijet'', istaknula je Nathalie.

''Imam toliko stvari koje moram shvatiti, ali prvo moram tugovati. Tražim da poštujete moju privatnost. Trenutačno mi je prioritet sačuvati sve što je izgradio i nemam planova dalje od toga'', poručila je.

Two days ago, on June 8th, my husband, Ben Potter, passed away in an unfortunate accident.



To many of you, he was Comicstorian, voicing stories from across multiple different mediums. To his loved ones, he was one of the best and most supportive individuals anyone could ask for.…