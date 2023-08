Ben Affleck konačno snimljen s osmijehom na licu, ali ne zahvaljujući svojoj Jennifer Lopez, evo kome se toliko razveselio!

Ben Affleck i Jennifer Garner snimljeni su u prisnom trenutku u Italiji gdje se oboje nalaze na ljetnom odmoru.

Holivudski glumac Ben Affleck snimljen je konačno dobrog raspoloženja i sa širokim osmijehom na licu, a koji mu je izmamila ni više ni manje nego bivša supruga i glumica Jennifer Garner.

Bivši supružnici sastali su se u susjednoj nam Italiji na odmoru, točnije u Firenci, a s njima su bila i djeca koju su dobili u braku. 50-godišnji glumac uhvaćen je kako nježno grli 51-godišnju Jennifer s kojom ima 17-godišnju kći Violet, 14-godišnju Seraphinu i 11-godišnjeg sina Samuela.

Glumca u takvom raspoloženju već dugo nismo vidjeli, a posljednjih se nekoliko mjeseci priča o njegovim pojavljivanjima u društvu sadašnje supruge i latino dive Jennifer Lopez i njihovim javnim prepirkama, kao i o njegovim tmurnim izrazima lica dok je u njezinu društvu.

Par koji se vjenčao prošle godine snimljen je nekoliko puta tijekom žustrih svađa i prepirki na ulici, u automobilu, pa čak i na crvenom tepihu premijere njezina novog filma "Majka".

Jedan od razloga koji se spominjao je taj da si Ben navodno priželjkuje mirniji život, a PR stručnjakinja Mayah Riaz sugerira da je to posve moguće.

"Ne izgleda kao da uživa u javnoj strani svog glumačkog posla, pogotovo na pojavljivanjima poput različitih dodjela nagrada i premijera. Posljednjih nekoliko puta nije izgledao kao da je uživao. Što će se češće pojavljivati na javnim događanjima izgledajući jadno ili pokazujući da postoje napetosti između njega i Jennifer, ona možda neće ni željeti da on prisustvuje. Postoje slavne osobe među zvijezdama koje imaju mirniji život unatoč statusu slavne osobe. To je sasvim moguće", izjavila je Mayah za The Mirror.

Uz to je sugerirala da će Jennifer i dalje moći zadržati svoj status slavne osobe s A-liste čak i ako Ben napravi korak unatrag i odluči živjeti ispod radara te dodala da, iako imaju problema, to ne znači kraj njihove ljubavi.

"Tko zna kakva je stvarnost njihova odnosa. Da, možda su imali nekoliko svađa, čak i u javnosti, ali koji se par ne svađa? Sve što znamo je da su još uvijek zajedno kao par. Sada se dovoljno dobro poznaju i mislim da će zauvijek ostati zajedno", zaključila je Mayah.

Affleck i Garner su bili u braku od 2005. do 2018. godine, a nakon razvoda su ostali u dobrim odnosima. Nakon razvoda on je ljubio kolegicu Anu de Armas, a onda je obnovio ljubav s Jennifer Lopez.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pojavile su se stare fotografije s ljetovanja naše voditeljice, od 2005. godine nije se uopće promijenila, no nešto u njezinu životu ipak je drugačije!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vjerovali ili ne, ova Hrvatica ima 47 godina, a prizore nje u badiću komentirala je čak i Violeta iz Boljeg života!