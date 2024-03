Supruga naše rukometne legende nestala je iz javnosti otkako je promijenila karijeru, no sada se imala čime pohvaliti!

Belma Džomba istrčala je jedan od šest najvećih svjetskih maratona, u Tokiju u Japanu.

Nekadašnja TV voditeljica i supruga bivšeg rukometnog reprezentativca Belma Džomba sudjelovala je na maratonu u Tokiju i odradila 42 kilometra.

Iako je cijeli život u sportu, Belma se u trčanje zaljubila prije šest godina, a za jedan od šest najvećih svjetskih maratona pripremala se četiri mjeseca.

"Bilo je predivno, zaista očaravajuće. Imala sam osjećaj da sam u nekoj rijeci i plutam nizvodno bez upotrebe snage mišića. Od prvog do zadnjeg trenutka, nošena publikom, ostalim trkačima, nisam ni primijetila da sam odradila tih famoznih 42 kilometra i zaradila svoju prvu maratonsku medalju. I to medalju jednog od šest najvažnijih maratona", rekla je Belma za Gloriju te je istaknula i kako joj je u planu osvojiti medalje sa svih šest World Major maratona koji uključuju Boston, Chicago, New York, London i Berlin.

U Japan je otputovala sa suprugom Mirzom Džombom i njihovim dvjema kćerima Unom i Adom.

Otkako je okončala televizijsku karijeru, Belma se povukla i iz javnosti i danas radi kao direktorica Turističke zajednice Općine Kostrena.

Inače, Belma i Mirza upoznali su se 2009. i vjenčali godinu dana kasnije. Bivši rukometaš prije je ljubio voditeljicu Nevenu Rendeli, s kojom je Belma danas bliska prijateljica te čak imaju i zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Mirza i Nevena bili su u vezi pet godina, a prekinuli su 2005.

