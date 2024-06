Mladi glazbenici o neprežaljenom Stavrosu: "Bio je kralj zabave, zahvalni smo mu na svemu što nas je naučio!"

Članovi benda Barabe otkrili su da su imali priliku učiti od najboljeg zabavljača, neprežaljenog Jasmina Stavrosa, ali i kako je došlo do suradnje s Miroslavom Škorom. Ono što su sve otkrili pogledajte u nastavku.

U Speciala Happy Showu gostovali su glazbenici Ivica Petrović i Jerko Fabić - Barabe. Dečki su poznati i kao mladi kraljevi zabave u što su se mogli uvjeriti svi oni koji su bili na njihovim koncertima diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu.

Slušateljima Happy FM-a su otkrili da su imali priliku učiti od najboljeg zabavljača, neprežaljenog Jasmina Stavrosa, ali i kako je došlo do suradnje s Miroslavom Škorom.

"Mi smo Barabe, često nas nekako kategoriziraju ili zovu grupa Barabe, bend Barabe. Zbilja nam je svejedno dok god se ljudi dobro, odnosno najbolje zabavljaju uz nas", poručio je Jerko.

Mnogima su oni garancija dobrog provoda do dugo u noć ili kraljevi zabave baš kako kaže i njihov hit nastao u suradnji s legendarnim Jasminom Stavrosom.

"Jako važan u našoj karijeri i našim životima je bio Jasmin Stavros, pokoj mu u duši. On je bio naš veliki prijatelj i stvarno velika legenda hrvatske zabavne glazbe. Mi smo imali tu priliku da s njim snimamo duet koji se zove 'Kraljevi zabave', prije nekih 6-7 godina otprilike. U tom razdoblju smo imali stvarno čast da s njim sviramo jednu godinu dana zapravo na svakom koncertu, tako da smo imali veliku, veliku priliku da puno toga naučimo od njega, a on je bio stvarno kralj zabave, pravi kralj zabave, na njegovim koncertima to je stvarno uvijek gorjelo i orilo sve, tako da hvala Jasminu na svemu što nas je naučio, vrlo smo mu zahvalni na tome", govori.

Nedavno su Barabe objavile još jednu vrlo zanimljivu suradnju, emotivnu baladu "Zlatne strune".

"Danas imamo priliku surađivati s Miroslavom Škorom koji je još jedna legenda naše glazbe, tako da eto učimo od najboljih. Mi smo prije zapravo dosta vremena još čuli tu pjesmu i nekako smo je držali hajdemo reći u ladici, čekali smo pravi trenutak kada ćemo je izbaciti. I dosta smo zapravo promišljali hoćemo li ići sami s tom pjesmom van ili još s nekim i nekako smo na jednoj probi zaključili da bi ta pjesma zbilja super legla Miroslavu Škori, naravno u kombinaciji s Barabama. Kontaktirali smo ga, pustili mu pjesmu, Miro je bio oduševljen pjesmom i rekao je: 'ajmo delati'", otkrili su.

Kad smo već kod dueta, ali ima možda neki duet koji bi voljeli snimiti još s nekim izvođačem?", upitao je voditelj Elvis Mehičić.

"Meni odmah prvo pada na pamet Maja Šuput. Mislim da bi to bio lom - Barabe i Maja Šuput, mislim da bi gorjelo sve", zaključio je Ivica, s kojim se odmah složio Jerko.

Dečki ne skrivaju kako uživaju u onome što rade. Pred njima je radno ljeto, a otkrili su i da su im svi termini već gotovo popunjeni. Mladi glazbenici poželjeli su si još puno dobrih pjesama i suradnji, uz koje će se ljudi veseliti, družiti, ali i popiti, nazdraviti.

"Ljepota glazbe i leži u tome što dotiče srca različitih ljudi na različite načine", zaključili su.

