Osramoćeni glumac osuđen za kanibalizam dolazi u Hrvatsku!

Armie Hammer snimat će film u Hrvatskoj, prije trii godine godine optužen je za kanibalizam.

Glumac Armie Hammer vraća se na velika platna nakon skandala 2021. kada su ga bivše djevojke optužile za seksualno nasilje, zlostavljanje, ali i tvrdile da je imao ''kanibalističke nagone''.

Kako navodi Variety, Hammer je dobio ulogu u trileru ''The Dark Knight'', kojeg će režirati njemački redatelj Uwe Boll, a počinje se snimati već krajem ovog mjeseca u Hrvatskoj.

Uz novu ulogu, Hammer već radi i na westernu ''Frontier Crucible'' u kojem glume Thomas Jane i William H. Macy.

Iako su mnogi glumcu predviđali kraj karijere zbog ozbiljnih optužbi, tužitelji u Los Angelesu su 2023. sve odbacili, a Hammer se vratio poslu.

Armie se inače našao usred ogromnog skandala nakon što su na društvenim mrežama procurile njegove šokantne i sablasne poruke koje je slao svojim navodnim žrtvama, a koje su one odlučile plasirati u javnost.

Poruke koje je navodno slao objavljene su na Instagram profilu naziva House of Effie, a sadrže njegove uznemirujuće želje o odsijecanju nožnog prsta i njegovu spremanju u džep, poruke o silovanju i kanibalizmu. Navodi se da su poruke slane u razdoblju između 2016. i 2020. godine.

"Ti živiš samo da budeš moja robinja. Posjedovat ću te, to je moja duša, moj mozak, moja duša i moje tijelo. Želiš li doći i postati moje vlasništvo sve do trenutka smrti? Ako poželi, odsjeći ću ti jedan od nožnih prstiju i čuvati ga u džepu, tako da si uvijek sa mnom. Ja sam stopostotni kanibal i želim te pojesti. Nikad to prije nisam priznao. Trebam piti tvoju krv", samo je dio sablasnih poruka.

Bliski prijatelj njegove bivše žene Elizabeth Chambers kaže da je ona bila šokirana zbog svega, a sudeći prema svemu, poruke je slao još dok je bio u braku s njom. Bivši supružnici razveli su se u srpnju prošle godine nakon što ju je prevario s kolegicom Lily James.

Više o cijelom slučaju pročitajte OVDJE.

