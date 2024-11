Antonija Šola napokon dala odgovor na pitanje koje se svi pitaju: ''Ali moram ti nešto reći...''

Antonija Šola bila je gost u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Antoniju Šolu dugo nismo vidjeli u našoj emisiji, ali ona se ne mijenja.

''A taj komentar. Dobro, to je lijep kompliment i hvala ti'', rekla je.

Antonija je aktivna od djetinjstva.

''Ja sam željela cijeli život biti u sportu. I nekakav moj osjećaj je bio ja želim biti stalno u sportu, želim raditi nešto u sportu da bih bila stalno aktivna i htjela sam ići na DIF, da ga upišem! Ali to je bilo tada to vrijeme naših godišta kada je trebalo ispunjavati nekakva očekivanja roditelja, završiti pravo ili ekonomiju'', priča Antonija i dodaje.

''Vježbam stalno. Oduvijek sam vježbala. U teretani sam ali pokušavam biti aktivna i ovako, da sam vani, krećem se, puno hodanja i bicikl''.

''Volim tenis. Nogomet nikad nisam pratila, priznajem. Kad repka igra, da. Volim klizanje gledati, skijanje. Inače sam kao mlađa igrala odbojku. To mi je bio ekipni sport''.

Kakvu hranu jede?

''Jedem organsku hranu. Nabavljam je tu kod lokalnih gospodarstava, kod mojih poznatih. Trudim se da je što prirodnije bez aditiva. Povremeno sam samo na voću i povrću. Recimo, bila sam tri mjeseca samo na sirovom voću i povrću. Uz to detoksikacija organizma i stvarno mi je donijelo velike plodove što se tiče fizičke spreme i zdravlja. To je stvarno nešto savršeno'', kaže.

Koliko se promijenila od početka karijere pa sad do ovog razgovora?

''Nekako sam dozvoljavala puno više da ne kontroliram sve situacije kao mlađa. Nisam se čuvala dovoljno. Dala sam se možda previše iscrpiti. A sad volim dozirati utoliko što sam više spoznala sebe i svoje potrebe.”

Je li nešto radila na sebi kad je izgled u pitanju?

''A gledaj! Da čovjek ne razmišlja o tome, razmišlja, naročito mi žene. Znaš da je nama teže. Nisam jer me strah zbog više stvari, a to je zdravstveno ako nije bilo potrebno već raditi na sebi neke poteze. Zašto bi čovjek sebi taj stres priuštio zbog dvije bore. Ali moram ti nešto reći. Ono što vidim na drugima oko sebe ne sviđa mi se kako ispada. Da li je to anti reklama za ostatak ekipe ne znam, ali ne sviđa mi se taj dugoročni rezultat koji ne vidim da je donio nešto što bi izgledalo mladolikije od onoga što je'', kaže Antonija.

Što kaže na to što se ženama kada stari zamjera i govori vidi sijeda je, stara je, opustila se, a muškarcima kada stare govore, o vi ste super, dobro vam stoji?

''Malo sam ljubomorna na vas muškarce u tom pogledu. Da vama je bolje, vi postajete muževniji, ali isto ako radite na sebi. Nisu svi takvi. Neki isto tako ne izgledaju dobro i zapuste se, znaš''.

Kako je prije reagirala, a kako sada reagiraa na komentare o sebi?

''Prije sam, baš u onoj ranijoj fazi, recimo prije 15 godina, dosta sam osjećajno reagirala. Bilo mi je teško, još u seriji kada sam bila. Novine su se tada više čitale. Onda sam shvatila da jednostavno makneš to od sebe. Tako i ja postupam s time. Ne čitam komentare jer nema smisla. Ne možeš svima ugoditi. Uvijek netko nešto ima za reći, a i takvo je vrijeme. Društvene mreže i sve ostalo što nosi s time. Ja dam uvijek najbolje ono što mogu. Uvijek se nađu ljudi koji to podržavaju, a oni koji ne uvijek imaju nekog drugog za izabrati. I to je to'', zaključila je Antonija.

Cijeli razgovor pogledajte u našem videu.