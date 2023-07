Jedna od najljepših hrvatskih sportašica riješila se hejtera i ovo ljeto neometano časti prizorima koji oduzimaju dah!

Antonija Mišura Sandrić objavila je niz fotografija na kojima pozira u mini haljini, a prije toga se pohvalila i figurom u badiću.

Naša najljepša košarkašica Antonija Mišura Sandrić još jednom je opravdala laskavu titulu koja je prati od početka karijere.

Antonija je podijelila niz fotografija na kojima pozira u mini haljini i hvali se besprijekornom figurom, a oduševljeni pratitelji obasuli su je komplimentima.

"Divnica", "Top", "Seksi", neki su od komentara koje je dobila, uz emotikone vatre i zaljubljene emotikone.

Prije toga je pokazala i figuru u bijelom badiću.

"Sufrerica", napisala je u opisu fotke, a jedna joj je pratiteljica poručila: "Antonia draga, noge od milijun dolara!"

Antoniju na Instagramu prati gotovo 30 tisuća ljudi, a prošlo ljeto riješila se hejtera koji su joj pisali ružne komentare.

"Svoj osmijeh nikad neću skidati zbog drugih, radit ću uvijek ono što me veseli bez obzira na to što drugi mislili o tome. Pričaju kako glumim neku influencericu, što se ona naslikava i sebe i djecu. Dragi moji, pored svoga sporta uvijek sam voljela slikanje, modu, uređenje interijera, detalje itd. Ako nekome to ide na živce, jako jednostavno može si pomoći, samo klikom da me prestane pratiti ili ulaziti u moj profil, sve će riješiti i sam sebi 'pomoći'. Zato mislim da trebate uživati u životu, ne vodite brigu kome je stan uredan, tko bolje izgleda ili ne znam ti ja što, živite život najbolje što znate, jako brzo sve to prođe, a da nismo toga ni svjesni. Volite jedni druge ako je moguće, osjećat ćete se puno zadovoljnije, to je sigurno. Puse i zagrljaji", poručila je tada na društvenoj mreži.

Inače, Antonija je od 2015. godine u sretnom braku s bivšim šibenskim košarkašem Markom Sandrićem, s kojim ima i dvoje djece - kćer Taru i sina Noela.

