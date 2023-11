Antoniji Mikac za dlaku je izmaklo mjesto u top 10, no ima poseban razlog zbog kojeg se veseli i odlasku kući: ''To mi je važniji događaj!''

Antoniji Mikac za dlaku je izmaklo mjesto u top 10 kandidata, a s nama je podijelila svoje dojmove o putovanju u MasterChefu pa otkrila da doma priprema jedan važan događaj.

Antonia Mikac došla je do top 11 kandidata u ovogodišnjoj sezoni MasterChefa, a za naš portal nakon ispadanja podijelila je svoje mišljenje, kao i da joj zbog ispadanja nije toliko žao jer kod kuće spremaju veliko slavlje.

''Osjećaj je zbunjujući, želja da ostanem zaista je jaka, želim još učiti i napredovati jer tek sam se opustila i počela kuhati bez grča, međutim najprije sam majka, taj je osjećaj ipak prevladao. Naime, kći se udaje i ipak mi je to važniji događaj. U isto vrijeme sam i tužna jer znam da nisam pokazala sve i sretna jer se kći udaje. Jedva čekam zagrliti djecu i pomoći kćeri oko pripreme za njezin posebni dan'', otkrila nam je Antonia.

''Zadovoljna sam u većini, puno toga znam što nisam imala prilike pokazati, ali bit će prilike i vani pokazati što još znam i mogu'', zaključuje.

Antonia inače radi u vrtiću, a je li teži posao taj ili onaj u kuhinji, dvoumi se.

''Oboje ima svoju težini, ali i ljepotu. U kuhinji je uvijek turbulentno i nikad nije dosadno, a tako je i s djecom. Puno je toga zajedničko: učenje, inovativnost, prilagodljivost, puno sati rada, nema blagdana koji ne radiš. Mislim da je odgovorniji ipak rad s djecom jer je to cjeloživotni rad, a rezultate tog rada vidiš tek kad djeca postanu svoji ljudi. Djeca ne uče tako što im pričaš, nego od onoga što im primjerom pokazuješ, a to onda primjenjuju u svom životu. Kad to usporediš i s kuhinjom, nije ni tamo drukčije, sve učiš gledajući i primjenjujući, jedino što je ipak ta odgovornost u konačnici manja i raspoređena s kolegama kojima radiš'', govori.

''Dječju sreću, osmijeh, zagrljaj ne možeš opisati riječima, to nema cijenu'', dodaje.

Kandidatima koji su se ostali boriti za titulu poručuje:

''Ostatku ekipe poručujem da ostanu svoji i mirne glave ulaze u sve izazove, i da ostave svaki atom snage i inovativnosti na svojim tanjurima. Intuicija i ljubav prema hrani neka ih vodi kroz daljnje natjecanje.''

Antoniji je mentor bio Damir Tomljanović, a ona kaže da će pamtiti jedno:

''Mentor Damir jednom rečenicom rekao mi je sve – tu si s razlogom, vrijediš i možeš, samo vjeruj sebi. Želim zahvaliti na svakoj pohvali, ali i kritici jer smatram da je svaka kritika konstruktivna. Damire, veliko hvala na pruženoj prilici!''

U svom predstavljanju još na početku showa Antonia je rekla kako bi voljela otvoriti obiteljski posao koji će ostati u nasljedstvo upravo njima, a evo i što bi to točno bilo.

''Želja mi je otvoriti mjesto gdje će se ljudi osjećati kao kod kuće, gdje će namirnice biti s raznih OPG-ova u blizini, uvijek svježe i drukčije. Domaće namirnice s modernim pristupom, ali okusima tradicije, da ih svaki zalogaj podsjeća na neki njima drag događaj. Želim putovati kroz vrijeme okusima i domaćim namirnicama zajedno s gostima koji rado dolaze radi atmosfere i domaće hrane s modernim pristupom. Djeca me zasad podržavaju u mojim projektima. Želja mi je raditi s njima jer to ne bi bio samo posao nego i zajedničko druženje, učenje i napredovanje u svemu'', priča nam.

U sklopu zadruge koje je član Antonia ima i Popravljaonicu uspomena.

''Popravljaonica uspomena mjesto je na kojem svatko na svoj način sudjeluje u radu. Marta i Vita rade rukotvorine, a Martino je više za računalom jer ide u školu za računalnog tehničara. Popravljamo uspomene i s našim fritulama koje pripremamo na raznim sajmovima, a u njihovoj pripremi pomažu mi Martino i Vita'', otkriva.

Ipak, njezina djeca nemaju neke afinitete prema kuhanju kao i ona, osim jednog djeteta.

''Najstarija kćer Marta frizer je po struci, ali voli stvarati rukama i razne ukrasne predmete kao hobi. Mogu se pohvaliti da je dobila posao u jednom restoranu gdje radi pripremu namirnica kao pomoćni kuhar, tako da bi se moglo reći da smo krenuli u smjeru kuhinje.''

Antoniju je u show prijavio sin sa željom da joj dokaže da se mora brinuti za sebe i malo vrijeme posvetiti sebi, evo što se u vezi s tim promijenilo.

''Zaista sam osvijestila koliko znam i koliko volim kuhati, koliko me veseli kada nekog oduševe okusi mojih jela, to nema cijenu. S ponosom stojim iza svojih djela jer znam da vrijede, da je u njih utkana moja ljubav i strast u stvaranju, da je to govor moje duše. Počela sam više misliti na sebe uzimajući vrijeme za sebe. Kada sam ja sretna i zadovoljna i oni su, a to do sada nisam primjećivala, jer sam mislila da se moram ubijati da sve stižem i da će oni biti sretni kad budi imali sve, ali na kraju nisu imali mamu jer sam bila umorna i grintava'', priznala je.

Mikac je završila školu za građevinskog tehničara, ali u toj struci ipak ne radi, otkrila nam je i zašto.

''Građevina je bila moja ljubav, kao i kuhanje (koje mi je tada bilo hobi) jer nije monotona i stalno je stvaranje nečega novog i inovativnog. Životne (ne)prilike dovele su me do rada u vrtiću jer je rad bio u jutarnjim satima kada su djeca bila u školi. Tako sam poslijepodne mogla biti s njima, pomagati u učenju i ostalim njihovim potrebama'', objasnila je.

Da Antoniji nema granica u raznim talentima, pokazuje i činjenica da se bavi kukičanjem.

''Ljubav prema kukičanju ili heklanju rodila se još dok sam bila dijete, jer sam zbog psorijaze, koju sam dobila sa 6 godina, često boravila u bolnicama. U vrijeme moga djetinjstva nije bilo mobitela, pa sam vrijeme u bolnicama, koje je bilo kao vječnost, ispunjavala heklanjem raznih stvarčica. Stvarno sam puno toga isheklala - od stolnjaka do torbi. Najljepše su mi torbe od recikliranog trapera koje su dorađene heklanim dijelovima i male životinjice heklane amigurumi tehnikom.''

Budući da je i ovo kulinarsko natjecanje i budući da Antonia slovi kao prava maherica u pravljenju fritula, mi smo je pitali za tajni sastojak.

''Mislim da je tajna u domaćim namirnicama - brašno, jogurt i naravno rakija, a sve to začinjava ljubav prema toj slastici jer se u mom djetinjstvu pripremala za sve prigode. Cijela ulica mirisala bi na fritule, a nikako da se ohlade da ih možemo slasno pojesti'', ispričala je.

U daljnjem tijeku natjecanja ostaje 10 kandidata, a mjesto za najboljeg kuhara amatera ove sezone samo je jedno.

