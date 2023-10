Evo kako je Ante reagirao kad mu je Maja rekla da su mu pjesme deprimirajuće: ''Život sam po sebi nije komedija!''

Ante Pavičić je u Supertalent došao da bi žiriju pročitao neku od svojih pjesama koje je napisao.

''Ja uglavnom pišem misaono socijalnu poeziju. Zanimaju me društveni događaji koji me okružuju, koji se zbivaju tu pred mojim očima, ja kao pjesnička, umjetnička duša, zazirem od stroja, od hladnoće, ja sam sa suvremenom tehnologijom na vi, posvađani smo. Kad bih morao prihvatiti te robotske sustave ja bih vjerojatno pojegao na drugi planet. Moje pjesme doživljavam kao svoju divnu dječicu i gotovo bih se uvrijedio kad bi netko to krenuo prosuđivati'', predstavio se Ante.

A onda je žiriju pročitao nešto od svojih radova, no najviše ih je smetao jer ih nije slušao da ne stoji na rubu na pozornice, već da se vrati na sredinu. Brinulo ih je da će pasti s pozornice.

''Bravo Ante'', rekao je Davor poslije njegovog nastupa.

''Vi ste primjer kao takav da poezija kao takva nije dovoljna. Vaša poezija bez vaše interpretacije ne bi bila to što ona jeste'', rekla je Martina.

''Zaista sam uživao, pišete jako lijepo i šteta je da ne izdate nešto što se može pročitati u miru'', rekao je Fabijan.

''Predivno pišete, prekrasno se izražavate, divno vas je slušati, ali primijetila sam da imate depresivne teme'', rekla je Maja, na što se on nadovezao.

''Život sam po sebi nije komedija'', zaključio je.

Ante unatoč komentarima nije prošao dalje, a evo koja je bila njegova reakcija na to.

''Teško sam razočaran zbog onoga što vam sude oni koji nisu dostojni da vam kažu dobar dan u poetskom smislu'', zaključio je.

