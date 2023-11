Naša Andrea Erjavec priprema se za veliko finale izbora Miss Universe, a to odavno nije izbor samo za najljepšu djevojku!

Andrea Erjavec nalazi se u El Salvadoru gdje nas predstavlja na Izboru za Miss Universe.

Andrea Erjavec, 23-godišnja studentica pete godine razredne nastave na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, odsjek Petrinja, otputovala je na najuzbudljivije putovanje u životu – ono na svjetski izbor Miss Universe koji će se ovaj vikend održati u El Salvadoru.

Na svjetskom izboru te uspješne mlade žene znaju i po nekoliko svjetskih jezika, imaju po dva fakulteta i cijenjene su u svojim zemljama. Pravi su razlog zašto su baš one odabrane kao ambasadorice svojih zemalja jer na svojim platformama promiču i iniciraju promjene u društvu”, objasnila je Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Direkcije Miss Universe Hrvatske.

Što naša lijepa miss Andrea radi u El Salvadoru i kako uopće izgleda najprestižniji izbor ljepote na svijetu priča nam u “Dneviku jedne Miss” u kojem će nas upućivati u svakodnevicu i sve obaveze koje ima tijekom 72.izbora Miss Universe.

5.dan

Moram vam priznati što smo duže ovdje sve mi je ljepše! Kroz dan imamo jako puno obaveza i na nogama smo od ranog jutra. Naime probudila sam se oko 6:00 kako bih se spremila za doručak. Nakon doručka imali smo orijentaciju sa predsjednicom Miss Universe Organisation Paulom Shugart. Zaista je imala predivan motivacijski govor! Pričala nam je kako je počela s Miss Universe i da je čak dva puta odbila doći, a tek treći put pristala na suradnju, a pogledajte gdje ju je to dovelo! Nakon sastanka smo krenule busom do Central Geotermica Ahuachapan. Imali smo priliku čuti i vidjeti malo više o proizvodnji energije. Nakon razgledavanja svaka djevojka imala je priliku potpisati se na zid zajedno s imenom svoje države! Inače, u El Salvadoru je ljeto tako da nas ponekad i sunce iscrpi pa sam spavala u autobusu. Kada sam došla u hotel morala sam se ponovno spremiti, našminkati te obući u koktel haljinu jer smo pozvani na večeru dobrodošlice kod predsjednika El Salvadora. Predsjednik nažalost nije bio prisutan zbog jedne predivne vijesti- naime saznao je da mu se rodilo dijete! Večera je bila čarobna, do stola nas je pratio crveni tepih. Svaka cura imala je priliku predstaviti se svojim imenom i zemljom iz koje dolazi. Moram se zahvaliti dizajnerici Mariji Vuici koja me prekrasno obukla.



6.dan

Dobroo jutroo! Današnji dan bio je odličan, čak bih se usudila reći najbolji do sada! Ujutro sam se probudila malo kasnije s obzirom da smo noć prije kasno išle na spavanje. Tammy ( naša dadilja ili kako je od milja zovemo mama) nas je čekala ispred sobe te nas otpratila na doručak. Nakon doručka svi smo išli na event Smile Train. Naime jeste li znali da se svake 3 minute u svijetu rodi beba sa ''zečjom usnom''? Prvo smo imali kratki uvod da se upoznamo. Za svakim stolom bilo je jedno dijete koje je rođeno s rascjepom usnice, ali napokon ima svoj osmijeh uz pomoć organizacije Smile Train. Svaka od nas imala je zadatak ukrasiti ogledalca i napisati pismo budućem pacijentu. Imala sam prilike upoznati i malog Danijela koji ima svega 2.mj. i već je operiran. Nakon eventa otišla sam u sobu presvući se u kratki kombinezon jer smo imali snimanje za društvene mreže. Nakon ručka ponovno sam otišla u sobu popraviti šminku, frizuru i obući drugu haljinu koja je namijenjena za meet&greet u Multi Plazi , ljudi su nas dočekali u velikom broju. Ne mogu vam opisati taj doživljaj! Gdje god da se okrenete hrpa ljudi? Izabrali su me za grupu od 18 cura te se svaka predstavila i imala kratki intervju sata sve dok ostale cure nisu bile gotove. Bile smo podijeljene u 3 grupe po 6 cura, sjedile smo svaka na svojoj stolici i čekale da ljudi dođu. Zaista je bilo predivno. Pogodite, opet smo dobile poklone! Nekako imam osjećaj da ću trebati još jedan kofer samo za darove. Nakon što su sve cure završile zaputili smo se prema gradu. Otišli smo do fontane gdje smo gledali show fontane uz prateću glazbu i svijetla. Zatim smo se uputili na drugu stranu gdje smo vidjele svoju zastavu i svoje lice na njihovim kipu. Bilo je kao iz filmova, puno svijetla, glazbe, novinara. Zatim smo snimili kratki video, također za Miss Universe, te smo imale kratku pauzu da se malo osvježimo uzmemo si nešto za popiti, prigristi. A sad tek počinje zabava! Ušli smo u bus koji nema krova, ali ima DJ-a!! Bilo je odličnooo, plesale smo, ljudi su nas pratili, pogled je bio predivan. San Salvador je zaista lijep! Tijekom večere imala sam priliku upoznati još uvijek aktualnu Miss Universe R'boney Gabriel. Zaista je predraga. Nakon večere malo smo se slikali te se busom zaputili u hotel. Iskreno današnji dan bio je predivan, ali sam toliko umorna da vam sad sve ovo pišem polu otvorenih očiju. Čujemo se opet sutra!



7.dan

Današnji dan započeo je doručkom i još jednim poklonom. Nakon doručka poredali smo se u redove i krenuli busom do dvorane. Naš prvi dan probe za preliminarno natjecanje! Od 9 do 16:00 vježbali smo koreografiju. U 12:00 smo imali pauzu za ručak te 2-3 pauze po 10 min. Bilo je jako uzbudljivo, ali i naporno jer dan ranije bio je dug, nisam se uspjela naspavati kao ni ostale cure, ali “go with a flow” i sve dođe na svoje. Oko 16:30 već smo bili u svojim sobama, spremale se za veliki humanitarni event! U 17:30 već smo bili u hodniku poredane po abecedi čekajući svoj red da uđemo u bus. Fanovi su naravno bili tamo, nekad imam osjećaj da kampiraju ili spavaju u grmlju ispred hotela. Event je bio predivan, sve je bilo kao iz bajke, glamurozno, predivno uređeno. Ovoga puta nismo sjedile zajedno nego su stavili 4 missice i ostale utjecajne ljude iz El Salvadora. Iako je sve bilo predivno, jedva smo čekali vratiti se u hotel jer nam je stvarno dan bio dug! Sutra je novi dan, jedva čekam! Evo i jedan video:

https://instagram.com/missuniverse?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==



8.dan

Danas je drugi dan probe za veliko finale! Naravno dan je počeo spremanjem za doručak koji je bio u 7:30. Tammy nas je pustila da malo duže spavamo pa sam stigla u 8. Propustila sam poklon s čokoladicama, ali nema veze zato se i kaže “Tko rano rani dvije sreće grabi!” Poredale smo se po abecedi i otišle autobusom do dvorane gdje se održavaju probe. Kao što sam već rekla jako je zanimljivo, ali i vrlo intenzivno. Svi su predragi, ali su i strogi, samo red, rad i disciplina! Imali smo pauzu za ručak te smo onda još vježbali koreografiju do 15:30. Neke cure bile su slobodne do večere, a neke su išle na Best Buddies, a ja sam bila jedna od tih cura. Iskreno bila sam presretna kad su mi rekli da idem jer mi je dan bio težak zbog umora, a znala sam da će mi djeca popraviti raspoloženje! Dobili smo šarene majice i krenule! Kada sam stigla tamo vidjela sam svoje ime na papiru, čekalo me mjesto kraj jednog dječaka po imenu Sami. Sami ima blaži autizam. Predivan je, četrnaestogodišnji dječak koji voli putovati, a najviše od svega volio bi posjetiti, zamislite sad, Hrvatsku i naravno upoznati naše svjetske nogometaše! Dočekao me s personaliziranim poklonom. Dobila sam majicu kako bih imala uspomenu na El Salvador, bocu na kojoj piše Andrea te šalicu s njegovom i mojom slikom. Imali smo zadatak bojama slikati ljubav na platnu (naravno da smo započeli s našim nogometašima i hrvatskom zastavom) te smo u međuvremenu pričali o hrvatskim riječima i hrvatskoj općenito, bio je presretan! Zatim smo se slikali i otišli po darove. Danas sam dobila toliko darova da ne znam gdje ću s njima, ali na svu sreću imam predivne nacionalne direktore Mariju i Vladimira Kraljevića, koji će mi donijeti novu torbu kako bih sve mogla ponijeti. Zatim sam se odmah zaputila u prostoriju po još darova od Prve dame. Nažalost je nismo upoznali jer je predsjednikova supruga rodila prije 2 dana i ovim putem joj od srca čestitam i zahvaljujem na velikodušnim darovima! Nakon slikanja otišla sam u sobu presvući se u večernju haljinu kako bih otišla na večeru. Moram vam reći da su neke cure sjajne, volim pričati s njima, slušati o njihovoj kulturi. Danas sam otišla ranije spavati. Znate što, za dva dana je veliko preliminarno natjecanje, sve smo jako uzbuđene. Preliminarno natjecanje je za sve djevojke, uključuje intervju sa članovima žirija, natjecanje u kupaćim kostimima i večernjim haljinama i na tom se natjecanju odlučuje koja će od nas 89 ući u Top 20 i biti prozvana u veliko finale natjecanja. Držite mi fige! Svakako ću vam javiti rezultat!

