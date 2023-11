Dnevnik jedne Miss: Lijepa Andrea javlja se iz El Salvadora gdje je počeo 72. Miss Universe!

Andrea Erjavec otputovala je na svjetski izbor Miss Universe koji će se 18. studenoga održati u El Salvadoru.

Andrea Erjavec, 23-godišnja studentica pete godine razredne nastave na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, odsjek Petrinja, otputovala je na najuzbudljivije putovanje u životu – ono na svjetski izbor Miss Universe koji će se 18. studenoga održati u El Salvadoru.

''Jako sam uzbuđena i jedva čekam započeti avanturu života! Nikada do sada nisam putovala izvan Europe i ovo će za mene biti zaista jedinstveno iskustvo, što zbog prekrasne zemlje u koju putujem, ali i novih poznanstava s djevojkama iz gotovo 90 zemalja'', rekla je Andrea prije nekoliko dana.

Izbor za Miss odavno nije izbor samo za najljepšu djevojku.

“Na svjetskom izboru te uspješne mlade žene znaju i po nekoliko svjetskih jezika, imaju po dva fakulteta i cijenjene su u svojim zemljama. Odabrale su platformu Miss Universe kako bi pokazale projekte na kojima rade, postale su brand u svojoj zemlji. Najmanje je važan fizički izgled iako sve izgledaju sezacionalno. Pravi su razlog zašto su baš one odabrane kao ambasadorice svojih zemalja jer na svojim društvenim mrežama, na kojima imaju milijunske pratitelje, promiču i iniciraju promjene u društvu”, rekla nam je Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Direkcije Miss Universe Hrvatske.

Što naša lijepa miss Andrea radi u El Salvadoru i kako uopće izgleda najprestižniji izbor ljepote na svijetu ispričati će u “Dnevniku jedne Miss” u kojem će nas svakodnevno upućivati u ono što radi i sve obaveze koje ima tijekom 72.izbora Miss Universe.



EL SALVADOR

1.Dan

Napokon sam dočekala taj dan i put u El Salvador! Probudila sam se u hotelu Esplanade, pogled kroz prozor još je pokazivao noćna svjetla Zagreba. Sretna i uzbuđena što me čeka odlazak na svjetski izbor poslušala sam savjete stilista Studia Marcela te sama odradila styling kose i uz trikove iz Bipa backstagea sama se našminkala ranom zorom u 3 sata ujutro :-)

Odabrala sam crveni kombinezon, crveni ruž i dočekala Direkciju koja me odvela na aerodrom. Imam samo tri kofera za razliku od drugih djevojaka, koje će vrlo vjerojatno ponijeti i trideset i tri kovčega, no vrlo sam praktična i organizirana pa su u moje kofere stale brojne Bariba koktel i večernje haljine koje imam za dnevne i večernje evente, prekrasna haljina Matije Vuice za preliminarno natjecanje i finalni show, nacionalni kostim o kojem ću vam reci nešto više kroz koji dan, Pletix kupaće kostime, ali i cipele Baldinini. Da, da sve je to uz dnevnu garderobu stalo u samo tri kofera (smijeh).

Letom preko Frankfurta i Houstona, gdje sam susrela cure iz Velike Britanije, Belgije, Singapura, Australije i Nepala, nakon 22 sata puta stigla sam u El Salvador. Ljubazno osoblje, ali i znatiželjni građani San Salvadora željno su iščekivali svaku od nas i svakoj ponaosob poželjeli dobrodošlicu u ovu lijepu zemlju darujući nam bukete cvijeća. Budući da sam stigla kasno u noć pozdravila sam se sa cimericom iz Mađarske. Ona se zove Tunde Blaga i jedva čekam da zajedno krenemo u ovu prekrasnu avanturu.



2.Dan

Nakon doručka dobile smo papir na kojem pišu sve naše obaveze. Prvo sam išla kod Muba simpatičnih vizažista na frizuru i šminku, a nakon toga odradila sam intervju koji je trajao oko pola sata. Pitali su me naravno mnoštvo pitanja kako bi me što bolje upoznali. Znam da vas sve zanima pa ću vam reći da su samo neka od njih poput što očekujem od Miss Universe, kako bi me moja mama opisala, kakva je moja obitelj i zemlja iz koje dolazim. Zatim sam imala pauzu za ručak, upoznala sam neke od djevojaka i sjajno se zabavila i nasmijala anegdotama koje su mi prepričale. Francuskinji Diane su zapeli koferi negdje po putu i ostala je kompletno bez sve odjeće. Rečeno joj je da će joj koferi stići naknadno pa što joj drugo preostaje nego da se pravi kao da se ništa nije dogodilo (smijeh). Nema veze, ovdje i kolegijalnost dolazi do izražaja pa može posuditi od mene što god želi! Uslijedila je registracija u formalnom smislu, obavila sam i provjeru bolesti, ako imam neke alergije. Nakon toga imala sam intervju gdje smo provjerili imaju li iz organizacije sve točno zapisano , zatim razgovor o tome jesam li ponijela sa sobom nešto što me veže uz moj dom, kakva je moja večernja haljina, što mi je najljepše na njoj. Uslijedio je i još jedan razgovor gdje sam slušala što će reći u off-u na TV showu kada budem izlazila na pozornicu. Napokon došao red na fitting za odabir haljine, cipela i nakita, odnosno ono što ću nositi na početku Miss Universe izbora i za kraj sam otišla snimiti video kako bih potakla ljude da glasaju za mene putem mobilne aplikacije. Glasajte i vi!