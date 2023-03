Naša sportska zvijezda priznala da se nada princu na bijelom konju: ''Da, imam neke kriterije, pogotovo sad...''

U prošloj emisiji žiri je od ispadanja iz showa ''Ples sa zvijezdama'' spasio Anu Zaninović i Marija Ožbolta, a ovoga puta su plesali cha cha cha.

Mario Ožbolt i Ana Zaninović u prošloj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' završili su u eliminacijama, a žiri ih je spasio od ispadanja.

''Eliminacije su stresne, nisam se nadao da će se baš tako rano desiti'', priznao je Mario.

A ovog puta publici su priredili jedan zavodljivi cha cha cha, odrađen u skladu s temom filmske večeri.

''Zgodna žena'' mi je jedan od dražih filmova, bez obzira na to što sam ja jedna sportašica koja dolazi iz borilačkog sporta, Ana je u duši romantična i nada se svom princu na bijelom konju. Da, imam neke kriterije, imam, pogotovo sad kad sam majka, kad netko dođe, prvenstveno bih htjela da prvo prihvati moje dijete. Ova ljubavna romantika, možda sam malo zaboravila kako to izgleda, trebalo bi me malo podsjetiti'', priznala je Ana Zaninović.

A da je romntična duša priznao je i sam Mario Ožbolt, a onda se Ana nadovezala.

''Meni su rekli kad dođem u ovaj show da mora biti kemije između mentora i mene. Kemija mi očito nikad nije išla u školi, ali ovdje je očito ima'', zaključila je Ana.

A evo kakvi su komentari žirija bili na njihov nastup.

''Oduševljena sam ovom transformacijom, ovo se zove izlazak iz zone komfora, ovo je bilo prekrasno i predivno otvaranje emisije'', rekla je Franka.

''Mene su više fascinirale ove tvoje čizme pa sam bacio pogled na njih, zbilja impresivno'', priznao je Marko Ciboci.

''Baš mi je drago da si utjelovila film ''Zgodna žena'', predivna si, a i čizme su top. I rad nogu je bio izvrstan'', nadovezala se na komentare i Larisa.

''Odličan napredak'', zaključio je Barberić.