Zvijezda Kumova slovi kao najseksipilnija Hrvatica, a evo kakva je stvarno iza kamera: "Ja sam ti žena za raju što bi se reklo!

Ana Uršula Najev gostovala je u emisiji Zdravlje na kvadrat i otkrila detalje iz svog privatnog života.

Glumica i zvijezda serije "Kumovi" Ana Uršula Najev je u novoj emisiji "Zdravlja na kvadrat" otkrila sve o svojim životnim navikama, a prije svega se prisjetila i svog rodnog Splita koji joj u Zagrebu pomalo nedostaje i jedva čeka doći dolje.

“Da. I zapravo zadnjih par puta kad god bih došla u Split odmah bih pobjegla na Korčulu, ili možda Dubrovnik, dalje. Volim što dalje. Sad mi je ta faza, što manje ljudi to ljepše. Imam puno posla i volim slobodno vrijeme provoditi u miru", priznala je.

Za nju kažu da si jedna od najseksipilnijih žena u Hrvatskoj! Kako to opisati?

“Pa ne znam! To je valjda kompliment. Nemam pojma! Ne znam koja je definicija seksepila. Mislim da je seksepil nešto što bi svaka žena trebala u sebi osjećati, ali isto tako nešto što ne bi trebao biti opisni pridjev neke žene. Ne znam, okej. Ako je to kompliment, hvala. Hvala mama i tata”, našalila se Ana Uršula.

Nedavno je u razgovoru s voditeljom otkrila da se udebljala četiri ili pet kilograma.

“Je, je. Uvijek je proljeće za mene kobno. Ništa Božić i to. Rođendan, pa Uskrs, pa se sve to zareda. Pa pečeno, pa janjetina, pa odojci, pa krumpiri. A ja? Ja stvarno volim jesti. Stvarno volim jesti”, priznala je.

Otkrila je i kako su joj se kolege na setu Kumova rugali što ide u emisiju o zdravlju.

"Ja stvarno ne pazim što jedem, pušač sam. Ja ti volim meračiti. Ja sam ti žena za raju što bi se reklo. Ja volim kad se mi sastanemo, kad se lijepo popije, pojede, kad se zapleše. Nisam tip koji pazi", zaključila je.

Ali to ne znači da nije zdrava?

“Ma ja sam ti s tim sve zdravija i zdravija, jer zdravlje nije samo fizičko već psihičko i emotivno. Ja mislim da je onaj koji je zdrav u glavi, bit će zdrav i vani", smatra Ana Uršula.

A kako promatra zdravstveni sustav RH? Recimo, kad bude imala 70, 80 godina, brine li ju to da će morati stati u red pa čekati, ne dao Bog pola godine, godinu za umjetni kuk? Ili čekati 5-6 mjeseci na nekoj listi da dođeš do liječnika specijalista?

“Sad ću ti nešto reći. Ja nemam zdravstveno, a umjetnica mora biti zdrava. U emisiji sam Zdravlje na kvadrat, a nemam zdravstveno. Nemam čovječe, ali nabavit ću ga. Što se tiče toga, ne brinem, ali da me živcira, živcira me. Budimo realni, sve to ide korakom puža kod nas. I sada sam ljuta! Bako, ako ovo budeš gledala, evo neka sad svi znaju, neka cijela zemlja zna! Zašto ne ideš u privatnika? Zašto čekaš godinu dana termin za mrenu? Ljuta sam na nju. Bako oprosti, volim te. Ja za sve te neke stvari koje su mi bitne idem privatno”, pojasnila je.

Kako brine o svojim glasnicama? Brine li uopće o njima?

“Zapravo puno manje nego prije, jer zapravo sad kako snimamo ja zapravo cijeli dan govorim. Ja govorim, derem se, plačem, urličem i kažem ti pušač sam. Dobro, nisam sad okorjela, ali to je od šest ujutro do navečer, to je konstantno govorenje, deranje, i to je zapravo jako loše za glas, ali trudim se”, priznala je.

"Popijem tu i tamo čaj i više zbog toga što volim piti čaj. Tu i tamo se sjetim pa popijem neki kalcij, a dani, dani mi prolaze jako brzo”, dodala je.

Kad dođe u neke godine, bi li nešto radila na sebi od tih estetskih zahvata?

“Mislim da ne bi. Ali nikad ne reci nikad. Zato neću reći nikad! Sad, s ovim mozgom i stavom mislim nema potrebe jer starenje je jedan prirodan proces”, zaključila je.

Što se tiče ovih kozmetičkih tretmana, odlazi li kozmetičaru?

“Ništa! Gle ja se volim našminkati, srediti, ali zapravo mi je drago da uloga Luce koju imam stvarno ne iziskuje puno šminke. Imam osjetljivu kožu, lice mi mora disati”, izjavila je Ana Uršula.

Kad smo kod disanja, kako diše Ana Uršula, je li sretna životom, je li zadovoljna?

“Punim plućima! Uvijek punim plućima!. Ja uvijek imam taj stav da najbolje tek dolazi, i onda ti ne može biti loše”, zaključila je.

