Pogledajte čime je to Davor zaslužio Franin poljubac, ponijela ga je cijela situcija i blagdanska atmosfera!

Glasnice za finale zagrijala je i Ana Dorušak koja je izuzetno zahtjevnim pjesmama pokazala raskoš svoga glasa, a svoj posljednji nastup na Supertalentu začinila je još zahtjevnijom pjesmom.

''Na zadnjem nastupu mi je bilo genijalno. Ja kad pjevam ja se osjećam kao da mi nema granica i to se sve stvarno ostvarilo. Ne mogu ni sročiti kako je to sve zapravo bilo. Mislim da sam se dosta promijenila u cijelom ovom putovanju, dalo mi je puno novog znanja, pomoglo mi je pronađem sebe. Jedva čekam opet izaći na pozornicu i da pokažem ono što najbolje znam, to je stvarno nešto nerealno za mene'', priznala je Ana Dorušak prije svog finalnog nastupa.

Završnu izvedbu odradila je maestralno.

''Definitivno si odabrala pjesmu koja odgovora tvojoj osobnosti, pod kategorijom glas i pjevanje u Supertalentu treba stajati tvoje ime'', komentirao je Davor u svom stilu.

Frano je ponesen situacijom i sretan zbog komentara svog kolege poljubio Davora u glavu.

''Toliko duboka i zrela interpretacija, uživala sam, tvoj glas je prečist, presavršeno ga kontroliraš, ozbiljan tvoj potpis - tako pjeva Ana'', rekla je Martina.

''Bila si savršena'', bila je kratka Maja.

