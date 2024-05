Znamo kada dolazi nastavak horora koji je prestrašio publiku diljem svijeta

Studio Universal objavio je datume izlaska Blumhouseovih filmova za 2025. od kojih su dva originalna filma i tri nastavka.

Objavljeni su novi datumi izlaska nekih od najiščekivanijih horora i trilera za 2025. godinu, a svi redom stižu od produkcijske kuće Blumhouse i najstarijeg hollywoodskog studija – Universala. Najavljeni filmovi su The Woman in the Yard, Drop, M3GAN 2.0, Five Nights at Freddy’s 2, i Crni telefon 2 (The Black Phone 2). Dok su neki od navedenih filmova tek dobili datum izlaska, od većine njih on je pomaknut s nekog već ranije najavljenog.

Naravno, navedeni datumi se odnose na SAD što bi značilo da je moguća promjena istih za hrvatska kina. Mada je to rijetkost, ali u Hrvatskoj neki filmovi znaju izaći koji tjedan ranije ili kasnije, što u potpunosti ovisi o studiju i njihovom pristupu distribucije za ostatak svijeta. Kako trenutno stvari stoje, najavljeni Blumhouseovi filmovi za 2025. su:

The Woman in the Yard – 28. 3. 2025.

Mada je prvotno trebao stići u kina 10. siječnja 2025., horor triler The Woman in the Yard pomaknut je s tog datuma kako se ne bi sukobio s Blumhouseovim rebootom Wolf Mana koji je pomaknut s listopada 2024. na 17. siječnja 2025. Film režira Jaume Collet-Serra, redatelj Siročeta (Orphan, 2009.) i Krstarenja džunglom (Jungle Cruise, 2021.), dok glavne uloge tumače Danielle Deadwyler (Watchmen, 2019.), Okwui Okpokwasili (Istjerivač đavola: Vjernik, 2023.) i Russell Hornsby (Creed II, 2018.). O detaljima radnje se još ne zna ništa.

M3GAN 2.0 – 27. 6. 2025.

Nastavak Blumohuseovog hita iz 2023., M3GAN 2.0 trebao je izaći 16. svibnja 2025. no pomaknut je na 27. lipnja, što je prethodno bio datum rezerviran za Crni telefon 2. Čini se da M3GAN ipak treba malo više vremena da odradi update jer detalji radnje još nisu poznati. Redatelj Gerard Johnstone i scenaristica Akela Cooper vraćaju se i za nastavak nakon uspjeha prvog filma, a osim njih ovdje su i glumice Allison Williams i Violet McGraw koje su ponovno u ulogama Gemme i njene nećakinje Cady. Amie Donald ponovno će biti u ulozi rasplesane, ali krvoločne M3GAN, dok će joj glas ponovno posuditi Ivanna Sakhno.

