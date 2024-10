Završnica trilogije: Posljednji ples Venoma i Eddieja Brocka

Venom 3: Posljednji ples završni je dio trilogije o neobičnom prijateljstvu Eddieja Brocka i njegovog simbiota, te ujedno posljednji film Toma Hardyja o Venomu.

Venom je jedan od najpoznatijih i najomiljenijih Spider-Manovih neprijatelja koji kasnije postane i anti-heroj, a tijekom svoje skoro četrdesetogodišnje povijesti na stranicama stripa i drugim medijima, 2018. dobiva svoj vlastiti film. Film je bio veliki uspjeh, no mnogi su se pitali da kako to da Venom ne pripada MCU-u (Marvelov filmski univerzum), dok, s druge strane, pripada u Spider-Manov svijet, a sam Spider-Man se pojavio u MCU filmovima? Odgovor ležu u tome što Marvel Studios nema prava na Spider-Mana i likove koji se pojavljuju u njegovim pričama, već ga je vlasnik tih prava, Sony, ukratko rečeno, posudio za MCU filmove, piše Kinofilm.

Studio Sony je 1999. od Marvela kupio prava samo za Spider-Mana i sve likove povezane s njime, a nakon što se ‘posuđeni’ Tomov Hollandov Spidey 2016. pojavio prvi puta u MCU filmu, počelo se s radom na Sonyjevom Spider-Man univerzumu (skraćeno SSU). Filmovi iz SSU-a poput Venoma, te zloglasnih Morbiusa i Madame Web, odvijaju se izvan MCU-a i utiru svoj put, a prvi film novog filmskog svijeta bio je upravo onaj o smrtonosnom zaštitniku Venomu, te je do danas i najuspješniji film tog filmskog univerzuma.

Što se događa u ‘Venom 3: Posljednji ples’?

Novi film se nastavlja tamo gdje se posljednji put vidjelo Eddieja Brocka i njegovog simbiota – u Meksiku. Osim što su bjegunci pred zakonom, u lov na njih dvojicu uključuje se vojska predvođena (navodno) generalom Orwellom Taylorom i njegovim specijalnim timom imena Jury (hrv. Porota). Osim zemaljske prijetnje za Venoma, iz svemira stiže još simbiota i čudovišta koji traže Eddieja Brocka i njegovog neobičnog prijatelja simbiota.

Traileri su ukazali na to da je Venom prijetnja za cijelu Zemlju te da će ona okončati ako on i Eddie ostanu zajedno. To očito znaju general i njegov tim, te nastoje zarobiti Venoma i ostale simbiote koji se mogu vidjeti u traileru. Kako bi Venom mogao presuditi Zemlji još se ne zna, ali mnogi nagađaju da sve ima veze s “kodeksom” u Eddiejevim stanicama, a koji je povezan s Venomovim i tvorcem svih simbiota – Knullom.

Tko je Knull i koja je njegova priča?

Knull je drevni bog tame u čije su carstvo prodrla kozmička bića Celestiali, a koja su mu dali zadaću da služi kao Kralj tame. On je to odbio, i jednome je odrubio glavu koja i dalje pluta svemirom. Celestiale se najbolje moglo vidjeti u MCU filmu Vječnici (Eternals, 2021.) gdje je jedan od njih ostao skamenjen usred oceana, dok se odrubljena glava drugoga naziva Knowhere i u njoj su Čuvari galaksije napravili svoju bazu. Knull je nastavio borbu protiv svjetla u nastojanju kako bi univerzum vratio u potpunu tamu kakva je bila nekada.

On je stvorio simbiote s kojima je bio povezan i koje je koristio kao vlastite produžetke pomoću kojih bi zavio sve u tamu. Neki od njih se uspijevaju osloboditi i bivaju raštrkani po cijelom svemiru, a jedan od tih simbiota je i Venom. Knull je drevno, moćno božanstvo kojeg nikako neće biti lako poraziti, a Venom: Posljednji ples sigurno nije njegovo posljednje pojavljivanje.

Koji se Marvelovi likovi pojavljuju u ‘Venom: Posljednji ples’?

Osim Venoma, potvrđen je povratak detektiva Mulligana iz Venoma 2 (Venom: Let There Be Carnage, 2021.) koji je zaražen simbiotom, i ako će se slijediti priča iz stripova, simbiotovo ime je Toxin. Mada njihova imena nisu rečena u traileru ili navedena u službenim objavama, general Orwell Taylor i njegov elitni tim imena Jury bi mogli biti oni koji proganjaju Venoma. S njima je doktorica Payne koja proučava zatočene simbiote, dok mnogi nagađaju dao bi ona mogla biti ženska verzija doktora Thaddeusa Painea, ludog liječnika koji ne osjeća bol i vršio je eksperimente na Venomu. Pored njih, mogao se vidjeti zeleni simbiot za kojeg se nagađa da je Lasher.

Veliko stvorenje (ili možda više njih) koje naganja Venoma tijekom trailera gotovo sigurno je Xenophage, izvanzemaljsko čudovište koje se hrani simbiotima i mozgovima njihovih domaćina. Kontrolira li njih Knull ili ne – nije poznato. Ovo sigurno nisu svi Marvelovi likovi koji će se pojaviti u filmu, stoga treba ostaviti nešto i za iznenađenje u kinodvorani.

Posljednji Venomov film i (mogući) film sa Spider-Manom

Osramoćeni novinar Eddie Brock je 2018. godine dobio neobično društvo kad se u njegovom životu pojavio vanzemaljski simbiot, te su njih dvojica kao Venom kroz dva svoja i jedan Spider-manov film proživljavali kaotične avanture. Avanturi očito dolazi kraj jer za Venom: Posljednji ples (Venom: The Last Dance) zvijezda filma Tom Hardy izjavio je kako je ovo zadnji dio trilogije i posljednji Venomov film.

