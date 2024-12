Zašto volimo filmske nastavke?

Ove smo godine iščekivali Dinu: Drugi dio, a trenutačno u kinima gledamo Zlicu čiji je drugi dio najavljen za studeni 2025. Zašto volimo nastavke, pogotovo one bolje od originala?

U jednom slučaju je to priča, u drugom likovi, no bez obzira na to zbog čega volimo neki film, nostalgija je ta koja nas ne ostavlja ravnodušnima prema nastavcima. Naravno, želimo znati što se dogodilo s omiljenim junacima i kako se razvija njihova priča, a osim toga, povratak poznatom svijetu podsjeća nas na trenutke kada smo prvi put uživali u originalnom filmu, piše Kinofilm.

Iz marketinške perspektive, nastavci su često sigurna investicija za filmske studije. Uspjeh originalnog filma znači već formiranu bazu obožavatelja, pa onda i zajamčen interes publike.

Ne treba ići daleko u povijest filmografije da bismo potvrdili tu tezu. Primjerice, ove smo godine s nestrpljenjem očekivali Dinu: Drugi dio (Dune: Part Two, 2024.), nastavak filma Dina (Dune) iz 2021., a trenutačno u kinima gledamo Zlicu (Wicked) čiji je drugi dio najavljen za studeni 2025.

A zavirimo li ipak koju godinu unatrag, jasno nam je da su neki filmski serijali postali sinonim za uspjeh nastavaka. Ratovi zvijezda (Star Wars) započeli su kao trilogija, ali su se proširili na prequele, serije i spin-offove, privlačeći generacije gledatelja. Harry Potter prerastao je u Čudesne zvijeri (Fantastic Beasts), a Marvelov filmski svemir pokazao je kako se povezanost između filmova može oblikovati u epske serijale poput Osvetnika (The Avengers).

Bolji od originala

Događa se i da nastavci nadmaše originalni film, a "školski primjer" takve situacije je Kum (The Godfather). Naime, originalni film o mafijaškoj obitelji Corleone, iz 1972. postigao je veliki uspjeh "potkrijepljen" trima Oscarima – za najbolji film, najboljeg glumca (Marlon Brando, no glumac je nagradu odbio kao znak protesta protiv tretmana i prikaza američkih Indijanaca u filmskoj industriji) te za najbolji adaptirani scenarij (Francis Ford Coppola i Mario Puzo).

Kum II (The Godfather Part II, 1974.), taj je uspjeh udvostručio i osvojio čak šest Oscara – za najbolji film, najboljeg redatelja (Francis Ford Coppola), najbolji adaptirani scenarij (Francis Ford Coppola i Mario Puzo), najboljeg sporednog glumca (Robert De Niro), najbolju scenografiju i najbolju originalnu glazbu (Nino Rota i Carmine Coppola).

Kum II postavio visoko letvicu

Time je Kum II postao prvi nastavak u povijesti koji je osvojio Oscara za najbolji film, postavljajući visok standard za sve buduće nastavke. Do sada je to pošlo za rukom tek još jednom filmu – Gospodaru prstenova: Povratak kralja (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003.), redatelja Petera Jacksona. Taj je pak film osvojio svih 11 Oscara za koje je bio nominiran, uključujući nagrade za najbolji film, najbolju režiju i najbolji adaptirani scenarij te je postao film s najviše osvojenih Oscara u povijesti bez izgubljene nominacije.

Iako je Kumom 2 ispisao povijest, Francis Ford Coppola, nakon više od pola stoljeća izražava žaljenje što je dobrim dijelom upravo on "kriv" za trend filmskih nastavaka.

Naime, nakon što je originalni Kum postigao ogroman uspjeh, Paramount Pictures je, očekivano, želio nastavak, no Coppola nije bio zainteresiran za povratak u redateljski stolac. Studio je čak odbacio njegovu ideju da projekt preuzme, tada perspektivni redatelj, Martin Scorsese. Kako bi se "izvukao", Coppola je postavio, kako sam priznaje, "sitne" zahtjeve, uključujući honorar od milijun dolara i promjenu naslova u Kum II. dio – što je bilo inspirirano ruskim filmskim klasicima poput Ivan Grozni, I. dio. Studio je na kraju pristao na te njegove zahtjeve.

“Ja sam kreten koji je počeo dodavati brojke u nazive filmova. Neugodno mi je i ispričavam se svima”, rekao je nedavno Coppola za The Washington Post.

Unatoč njegovim osjećajima, Kum II. postao je filmski fenomen koji na Rotten Tomatoesu ima gotovo savršen postotak (96) te ostaje zlatni standard za nastavke.

