Zašto svi u holivudu pričaju o Glenu Powellu?

Zvijezda filma Top Gun: Maverick, Glen Powell, na velika se platna vraća akcijskim rom-comom Hit Man. Četvrta je to o njegova suradnja s redateljem Richardom Linklaterom.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Vole ga i kritičari i publika i zato s nestrpljenjem očekujemo 20. lipnja kad u hrvatska kina dolazi Hit Man u kojem 35-godišnjeg američkog glumca gledamo kao Garyja Johnsona, profesora na koledžu koji radi kao lažni ubojica za policijsku upravu u New Orleansu. On je Glen Powell i tumači naslovnu ulogu u filmu redatelja Richarda Linklatera, dok ostatak glumačke ekipe čine Adria Arjona, Austin Amelio i Retta, piše Kinofilm.

Film je premijerno prikazan još u rujnu prošle godine, na Venecijanskom filmskom festivalu, i mnogi, nakon njegovog odličnog izdanja u akcijskoj drami Top Gun: Maverick (2022.), jedva čekaju novog holivudskog miljenika vidjeti u akcijskom rom-comu. A i romantična komedija je žanr koji u kojem se Glen Powell već dokazao.

Naime, imali smo ga prilike gledati u Set It Up (2018.) u kojem je glumio Charlieja, asistenta u New Yorku koji zajedno s drugom asistenticom, Harper (Zoey Deutch), smišlja plan kako spojiti njihove zahtjevne šefove i sebi osigurali više slobodnog vremena.

Pročitajte više na Kinofilm:

Jeff Nichols: Prvo sam počeo voziti motor, a tek onda napisao 'Bajkere'

Koji će se filmovi natjecati za Zlatnu arenu?

Filmske ubojice: 10 plaćenika u pričama o osveti, iskupljenju i časti

Ipak, veću popularnost donijela mu je glumačka suradnja sa Sydney Sweeney u filmu Samo ne ti (Anyone but You, 2023.). U tom filmu njih su dvoje Bea i Ben kojima se nakon sjajnog prvog spoja dogodi nešto što njihovu prvotnu privlačnost pretvori u ledenu. Nakon toga, slučajno se sretnu na istom vjenčanju u Australiji te se pretvaraju da su par…

I ovaj je film, baš kao i Set It Up, pokazao da Powell vrlo lako postiže “kemiju” s kolegicama, što je ključno za ovaj žanr. A osim kemije, karizma i uvjerljivost u izvedbi ono je što se najčešće spominje uz ovog glumca.

Sve o uspjehu Glena Powella i filmu 'Hit Man' pronađite na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.