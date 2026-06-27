Tko su sestre Luke Modrića? Rijetko se pojavljuju u javnosti, poznato je čime se bave

Iako je Luka Modrić naviknuo na život pod svjetlima reflektora, njegove mlađe sestre Jasmina i Diora već godinama uspješno čuvaju svoju privatnost.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić oduvijek ističe da mu je obitelj najveća životna vrijednost.

Važan dio njegova života su i mlađe sestre Jasmina i Diora, koje uspješno izbjegavaju medijsku pozornost.

Javnost ih ima priliku vidjeti tek u rijetkim prilikama. Luka im redovito čestita rođendane na društvenim mrežama, a zajedno su se pojavljivali i na pojedinim obiteljskim fotografijama te važnim događajima. Sestre su godinama među njegovim najvjernijim navijačicama, a nerijetko su snimljene i na tribinama tijekom utakmica hrvatske reprezentacije, gdje zajedno s roditeljima Stipom i Radojkom bodre kapetana Vatrenih.

Jasmina Modrić Foto: Luka Gerlanc/Cropix

Poznato je da su obje mlađe od Luke, a između njega i sestara je približno deset godina razlike.

Starija sestra Jasmina, danas Plecić, magistrirala je ekonomiju. Prema pisanju portala 057info.hr, zaposlena je u gradskoj upravi Grada Zadra, gdje živi sa suprugom. Iako vodi potpuno miran život daleko od javnosti, povremeno se pojavi na važnim obiteljskim događajima.

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Najmlađa sestra Diora također je završila studij ekonomije, a diplomu je prije nekoliko godina proslavila objavom na društvenim mrežama. Posebnu pozornost privukla je prošle godine kada se udala za Filipa Aleksića. Prije vjenčanja pojavila se na utakmici Hrvatske i Španjolske u društvu tadašnjeg zaručnika, a nekoliko mjeseci kasnije izgovorili su sudbonosno "da" na svečanosti u Zadru. Nakon udaje uz svoje je prezime dodala i suprugovo pa se danas preziva Modrić Aleksić.

Diora Modrić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Koliko je obitelj Modrić povezana pokazalo se i na premijeri predstave "Luka Modrić: Moja igra" u Zadru, gdje su zajedno stigli roditelji Stipe i Radojka te obje sestre, pruživši podršku projektu inspiriranom Lukinim životom.

Obitelj Luke Modrića Foto: Ante Cizmic/Cropix

Obitelj Luke Modrića - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

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Iako je Luka Modrić jedna od najvećih sportskih zvijezda svijeta, njegova obitelj dosljedno njeguje privatnost. Upravo zato svako rijetko zajedničko pojavljivanje Jasmine i Diore izazove velik interes javnosti te još jednom potvrdi koliko je obitelj važan oslonac hrvatskom nogometnom kapetanu.

Obitelj Luke Modrića - 7 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Obitelj Luke Modrića - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

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