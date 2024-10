Sydney Sweeney otkrila kako izgleda kao legendarna boksačica

Od borbe u ringu do osobnih izazova, film o Christy Martin, koju će utjeloviti Sydney Sweeney, prikazuje život žene koja je postala simbol snage i hrabrosti.

Za Sydney Sweeney nema odmora. Dapače, čini se da tempo i intenzitet njezinim filmskih projekata postaje sve zahtjevniji. Naime, 27-godišnju glumicu smo 2023. gledali kao zviždačicu i bivšu zaposlenicu američke vlade u naslovnoj ulozi kriminalističke drame Reality, redateljice Tine Satter, zatim kao konobaricu u kriminalističkom trileru Tonyja Tosta, Americana, a, s Glenom Powellom okušala se i u romantičkoj komediji Willa Glucka, Samo ne ti (Anyone but You), i to ne samo kao glavna glumica, nego i izvršna producentica, piše Kinofilm.

Kao Julia Cornwall predstavila se početkom 2024. u filmu Madame Web, redateljice S. J. Clarkson, a časnu sestru Ceciliju glumila je u hororu Michaela Mohana, Bezgrešna (Immaculate) u koji je bila uključena i kao producentica, a u rujnu 2024., na Toronto International Film Festivalu, premijerno je prikazan triler s elementima povijesne drame, Eden, dvostrukog oskarovca Rona Howarda.U tom filmu tumači Margaret Wittmer, jednu od europskih doseljenica koja, zajedno sa suprugom Heinzom Wittmerom (Daniel Brühl), napušta Njemačku kako bi započela novi život na otoku Floreana u Galapagosu krajem ’20-ih godina 20. stoljeća.

Trenutačno je u postprodukciji triler Echo Valley, redatelja Michaela Pearcea, u kojem ćemo Sweeney gledati kao kćer glavne junakinje koju tumači Julianne Moore, no dok čekamo objavljivanje tog filma, mlada glumica je već snima novi. Kako je sama objavila na svom Instagram profilu, riječ je o biografskom filmu “o nevjerojatnoj ženi – istinskoj pobjednici koja je vodila bitke unutar, ali i izvan ringa”, boksačici Christy Martin.

