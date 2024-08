Snima se film o kulinarskoj zvijezdi Anthonyju Bourdainu, koji je tragično završio život: pogledajte tko će ga glumiti

Mladi američki glumac Dominic Sessa debitirao je u filmu Alexandera Paynea, a sad ima novi, već peti filmski, angažman u filmu u kojem produkcijski surađuju A24 i Star Thrower Entertainment.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Nakon odličnog filmskog debija u božićnoj humorističnoj drami Holdovers (The Holdovers, 2023.), 21-godišnji američki glumac Dominic Sessa glumit će slavnog kuhara u biografskom filmu Tony. Riječ je o filmu koji na velika platna donosi životnu priču slavnog američkog kuhara Anthonyja Bourdaina, poznatog po svojim kulinarskim putovanjima svijetom, bespoštednim komentarima i ljubavi prema uličnoj hrani, piše Kinofilm.

Film je nova uzdanica produkcijske kuće A24 te Star Thrower Entertainmenta koji stoji iza biografskog filma Kralj Richard (King Richard, 2021.), priči o Richardu Williamsu, kontroverznom teniskom treneru i ocu Venus i Serene Williams, koja je imala šest nominacija za Oscara, a Willu Smithu je donijela onaj u kategoriji najboljeg glumca.

Filmsku biografiju kuhara, koji si je u dobi od 61 godine oduzeo život, režirat će Matt Johnson, redatelj, koscenarist i jedan od glumaca u biografskom filmu BlackBerry: Uspon i pad prvog pametnog telefona (Blackberry, 2023.). Scenarij za Tonyja potpisuju Todd Bartels i Lou Howe, prosucentski tim se još uvijek formira, a ovim filmom bit će nastavljena suradnja A24 i Star Throwera koji su nedavno završili film Eternity, s Milesom Tellerom i Elizabeth Olsen u glavnim ulogama.

Sessa je nakon debija dobio niz ponuda pa ćemo ga 2025. imati prilike gledati u Majstorima iluzije 3 (Now You See Me 3), a u postprodukciji su još dva filma u kojima glumi – drama Tow redateljice Stephanie Laing te božićna komedija Oh. What. Fun., redatelja Michaela Showaltera.

Peti njegov film trebao bi biti Tony, u kojem će Dominic Sessa u “život” vratiti popularnog kuhara.

