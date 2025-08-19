Trauma ju je odvela u pustinju! Priča o manekenki koja danas živi s Bušmanima

Nakon traumatičnog napada u New Yorku manekenka Aleksandra Orbeck Nilssen napustila je svijet mode i glamura te pronašla novi život s Bušmanima u pustinji Kalahari.

Nekadašnja norveška manekenka Aleksandra Orbeck Nilssen (34) živjela je život iz snova – modne piste, kampanje, svjetla reflektora. No, iza kulisa tog glamura krila se stvarnost puna usamljenosti i nezadovoljstva. Nakon traumatičnog iskustva u New Yorku, gdje je kao tinejdžerica bila opljačkana i napadnuta pištoljem, Aleks je odlučila potpuno promijeniti svoj život, piše Daily Mail.

Zavrtjela je globus i njezin prst sletio je na Namibiju, državu u Africi. Aleksandra danas živi s pripadnicima zajednice Ju/'hoansi – dijelom naroda San, koji su autohtoni stanovnici južne Afrike, poznati i kao Bušmani, a stoljećima su živjeli kao lovci i sakupljači u području pustinje Kalahari.

Ondje vodi obrazovni centar za prenošenje znanja i tradicije autohtonim zajednicama. O svojoj odluci i životu progovorila je u dokumentarnom formatu ''New Lives in the Wild'', koji prikazuje živote ljudi koji su odbacili civilizaciju i krenuli vlastitim putem.

Pogledaji ovo Celebrity Što se događa? U novom videu Madonna jedva hoda

''Nisam ovdje da čuvam prošlost – ovo je mjesto za budućnost. Mjesto gdje se spajaju stara mudrost i nove ideje'', kaže Aleks koja svakodnevno radi s lokalnim stanovništvom, pomažući u izgradnji staza i zaštiti zajednice od napada divljih životinja.

Iako je u Bocvanu stigla poslovno, upravo je ondje pronašla ljubav – udala se za Ralpha Bousfielda samo četiri mjeseca nakon što su se upoznali.

''Nikad u životu nisam se preselila zbog nekoga. Rekla sam mu odmah – ja ne rastem pod krošnjom tuđe šume. Sadim svoju. I ako se naše šume dodiruju i hrane jedna drugu – to je predivno'', objasnila je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja

Par zajedno čeka i dijete. Ralph većinu vremena provodi kao vodič kroz divljinu, Aleks živi s Bušmanima, u jednostavnim uvjetima pustinje, gdje gradi svakodnevicu s ljudima koji ju danas inspiriraju više nego ikada prije.

Na Instagramu je prati više od 50 tisuća ljudi, koje inspirira njezin potpuno preokrenuti život – od luksuza i mode do prirode, jednostavnosti i dubokog smisla.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Podmorska fotka plavokose Velalučanke zaista oduzima dah: ''Kao da je morska vila''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Prizor Longorije u minijaturnom tanga-bikiniju vratio nas je u njezine naslavnije dane!

Pogledaji ovo Celebrity Razveo se Tedeschi mlađi: Brakom sa 17 godina starijom suprugom punio je medijske stupce