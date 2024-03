Premijere sa zrnom tuge: 20 glumaca koji nisu mogli pogledati svoj posljednji film

Kao i svim ostalima, i glumcima smrt dolazi nenajavljena. Ponekad ih prekine u snimanju, a ponekad ne dopušta da na velikom platnu pogledaju što su s kolegama napravili. U svakom slučaju, poduži je niz glumaca koji nisu doživjeli premijere svojih zadnjih filmova, a mi vas podsjećamo na samo neke od njih.

Djela su vječna, pogotovo kad su snimljena. Tako je 29. veljače, pet i pol godina nakon njegove smrti, objavljena nova pjesma Olivera Dragojevića kojom je najavljen njegov album s dvanaest novih pjesama. Nije to rijetka praksa, i nije rezervirana samo za glazbenu industriju. I glumci nerijetko ne dočekaju “gotov proizvod”, piše Kinofilm.

Bez obzira na to jesu li presudili sami sebi, izgubili bitku s bolešću, poginuli nesretnim ili nekim drugim slučajem, ono što su napravili ispred kamera ostalo je zabilježeno pa onda i, nakon postprodukcije, dostupno publici. Nema sumnje, premijere filmova događaji su prepuni emocija, pogotovo one na kojima pojedinih glumaca nema. Riječ je o kombinaciji tuge, sjete, ponosa i zahvalnosti za sve što preminuli glumci tijekom svoje kratke ili duge karijere ostvarili i ostavili iza sebe.

Luke Perry

Zahvaljujući popularnoj tinejdžerskoj seriji Beverly Hills, 90210 (1990.-2000.), Luke Perry postao je sinonim za tinejdžerske drame pa je tako malo koga iznenadilo kad je u odrasloj dobi glumio u sličnoj seriji, Riverdale (2017.-2023.), samo ovaj put u ulozi oca glavnog junaka tinejdžera.

Između te dvije serije, pojavio se u nizu drugih serija i filmovima među kojima su i Zakon i red: Odjel za žrtve (Law & Order: Special Victims Unit, 1999. – danas) ili pak filmu Buffy: Ubojica vampira (Buffy the Vampire Slayer, 1992.). Preminuo je 2019., u dobi od 52 godine, od dva srčana udara te nije doživio vidjeti se u Tarantinovom filmu Bilo jednom… u Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood, 2019.), zajedno s brojnim holivudskim zvijezdama među kojima su i Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Austin Butler, Dakota Fanning, Al Pacino…

A zahvaljujući arhivskim snimkama, nakon smrti pojavio se i u seriji Riverdale, u kojoj je njegov lik, nakon glumčeve iznenadne smrti, ubijen.

Paul Walker

Paul Walker najpoznatiji je kao jedan od glavnih glumaca franšize Brzi i žestoki (Fast & Furious), no pojavio se i u nizu drugih filmova kao što su drama snimljena prema istinitom događaju Ostavljeni na Antarktici (Eight Below, 2006.), akcijski triler Opasno plavetnilo (Into the Blue, 2005.) i ratna drama Zastave naših očeva (Flags of Our Fathers, 2006.). Kao zaljubljenik u biologiju mora, često se pojavljivao u emisijama emitiranima na programima National Geographica, a tijekom snimanja Brzih i žestokih 7 (Furious 7, 2015.), na putu na dobrotvorni događaj, kao suvozač poginuo je u automobilskoj nesreći. Imao je tada 40 godina. Zbog nesretnog, događaja, produkcija Brzih i žestokih 7 je zaustavljena, a na kraju je privedena kraju zahvaljujući Walkerovoj braći i CGI-ju. Njegov lik, Brian O’Conner, na isti se način pojavio i u Brzim i žestokima 10 (Fast X, 2023.)

Uskakanje braće (i sestara) u uloge nije rijetka holivudska praksa, pogotovo kad se dogode nepredviđene okolnosti kao što je smrt glumca (ili glumice). Ista metoda primijenjena je i tijekom snimanja SF filma Brainstorm u kojem je glavnu žensku ulogu tumačila Natalie Wood. Ona je, pod nerazjašnjenjem okolnostima, umrla u dobi od 43 godine, a film je do kraja snimljen zahvaljujući njezinoj mlađoj sestri Lani Wood.

