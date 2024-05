Najgori parovi u TV serijama: 7 primjera kad romantika krene u neželjenom smjeru

Otkrijte zašto su neki od najpoznatijih TV parova bili bolji kao prijatelji i zašto su njihove veze propale, a oni se našli na popisu najgorih parova u TV serijama.

“Ljubav s malih ekrana” sintagma je koju obično koristimo u smislu idealne, bajkovite, romantične ljubavi. No, ona nikad nije jednostavna. Ljubavni zapleti i drame glavni su “sastojci” TV serija, bez obzira na žanr, a nemaju sve sretan kraj, baš kao ni odobravanje publike. Dok neki ljubavni osvajaju srca publike svojom kemijom i romantičnim trenucima, postoje i oni koji su, iz raznih razloga, ostavili posve suprotan dojam. Najgori parovi u TV serijama obično su oni čiji su odnosi toksični, neskladni i kod gledatelja izazivaju više frustraciju nego uživanje, piše Kinofilm.

Evo nekoliko primjera iz nepopularne kategorije “najgori parovi u TV serijama”…

7. Gilmoreice: Rory i Dean

Rory i Dean predstavljaju jednu od najvažnijih ljubavnih priča u seriji Gilmoreice (Gilmore Girls, 2000. – 2007.). Iako njih dvoje na kraju nisu ostali zajedno, pokazali su koliko mladenačke ljubavi mogu biti složene te koliko je osobni razvoj važan u svakoj vezi.

Njihova priča započinje kada Dean, slatki i zaštitnički nastrojen dečko iz susjedstva, postane Roryin prvi dečko. U početku, Dean je prikazan kao idealan partner – ljubazan, pažljiv i pun razumijevanja – no, kako se njihova veza razvija, Dean evoluira u kontrolirajućeg i posesivnog partnera, što je uzrok njihovim brojnim svađama.

On je isprva očaran Roryinom inteligencijom, njezinom strašću za učenjem i bliskim odnosom s njezinom majkom Lorelai pa onda i izrazito podržavajući je u svim Roryinim ciljevima. Međutim, kako veza napreduje, Deanova nesigurnost i ljubomora počinju izlaziti na površinu. On postaje posesivan i osjeća se ugroženo zbog Roryine posvećenosti učenju i njezine bliske veze s majkom. Njegova nesigurnost posebno dolazi do izražaja kada se Rory sprijatelji s novim dečkom u gradu, Jessom Marianom.

Prijelomni trenutak u njihovoj vezi je onaj kad Rory Deanu ne uzvrati na njegovo “Volim te!”. On tada prekida s njom, a iako su kasnije opet bili zajedno, njihova veza više nikad nije bila ista kao na početku. Ponovni prekid je samo pitanje vremena, a šok za gledatelje je njihova afera u trenutku kad je Dean u braku. Mnogi fanovi serije smatraju da je Roryin lik kompromitiran tim njihovom postupkom.

Seriju su kreirali Amy Sherman-Palladino i njezin suprug Daniel Palladino koji scenaristički i producentski stoje i iza serije The Marvelous Mrs. Maisel (2017. – 2023.).

Rory Gilmore glumila je Alexis Bledel (Sluškinjina priča/The Handmaid’s Tale, 2017. – danas), a Deana Forestera Jared Padalecki (Lovci na natprirodno/ Supernatural, 2005. – 2020.).

Serija je privukla široku publiku – i tinejdžere i odrasle – te je često hvaljena zbog prikazivanja snažnih ženskih likova i realističnih odnosa. Gilmorice su se 2016. vratile četverodijelnim specijalom na Netflixu pod nazivom Gilmore Girls: A Year in the Life koji je ponovo okupio originalnu glumačku postavu i tvorce serije, te je prikazao živote Rory i njezine majke Lorelai devet godina nakon završetka originalne serije.

