Više od 73 tisuće ljudi ostalo je zarobljeno na glazbenom festivalu, ne mogu izaći iz pustinje zbog kiše i blata

Zbog teškog nevremena i blata koje je nastalo sve više ljudi zarobljeno je u pustinji, a poginula je čak i jedna osoba.

Na TikToku pojavljuje se sve više snimki s festivala Burning Man kojeg su zbog velikih kiša i blata Amerikanci proglasili nacionalnom katastrofom.

Naime, 73.000 ljudi je ostalo zarobljeno u pustinji, a jedna osoba je nažalost izgubila život.

"Kaos je, padala je kiša čitavu noć, stala je prije možda sat vremena. I nitko nigdje ne ide. Sanitarni čvorovi su poplavljeni, a ne mogu dovesti službe ovdje da to isprazne... Ovo blato je toliko ljepljivo, specifično je, lijepi se za cipele. Čizme ti postanu duplo teže", napisao je jedan korisnik i pokazao trenutnu situaciju.

Komičar Chris Rock oglasio se povodom ovog nesretnog događaja te je podijelio fotografiju blata.

Inače, posjetiteljima je, prema javljanju američkih medija, rečeno da ostanu u kampovima te da štede hranu i vodu nakon što je kišna oluja pretvorila čitav festival u gomilu blata.

"Kretanje je dopušteno jedino vozilima hitne pomoći. Ako ste u Black Rock Cityju, sklonite se na svoje mjesto i ostanite sigurni", oglasili su se organizatori i dodali da bi evakuacija mogla potrajati.

Zbog izvanrednih vremenskih uvjeta došlo je i do problema s pražnjenjem sanitarnih čvorova postavljenih u festivalskom kampu, a nekolicina njih nema čak ni signala na mobitelu.

Festival je trebao trajati do ponedjeljka, no do nedjelje je najavljeno još kiše, pa nije poznato što će biti s festivalom i s posjetiteljima.

Program je zbog cijele situacije zaustavljen, a problema sa samim festivalom bilo je i na početku zbog uragana Hillary.

