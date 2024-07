Mia Goth: Od „Nimfomanke“ do kraljice horora u „MaXXXine“

Mia Goth postala je dobro znano lice u hororima i to ponajprije zahvaljujući filmovima X, Pearl i skorašnjem MaXXXine. Evo kako je izgledao njezin put od manekenke u Vogueu do titule kraljice vriska.

Od četrnaest dugometražnih filmova u njezinoj filmografiji, njih čak osam su horori, a i bit će i petnaesti. Iza sebe nema franšizu poput Jene Ortega, no zahvaljujući redateljskom “specijalistu” za horore, Tiju Westu, ima horor trilogiju koja ju je i učinila modernom “kraljicom vriska”. Ona je Mia Goth i, ako ćemo biti precizni, trenutačno ima 2/3 trilogije jer premijeru trećeg filma, Maxxxine, očekujemo 18. srpnja, piše Kinofilm.

U hororu se okušala i prije nego li joj je Ti West ponudio suradnju, no tek glavnim ulogama u njegovim filmovima stekla je status zvijezde ovog žanra. Oba filma – X i Pearl – objavljeni su 2022. i, baš kao i MaXXXine, u potpunosti su Westov projekt s obzirom na to da je u njima redatelj, scenarist i producent, izuzev scenarija za Pearl koji je napisao u koautorstvu s Mijom Goth.

Trilogija je započela slasher hororom X u kojem je Mia Goth igrala dvije uloge – mladu Maxine Minx i stariju Pearl – a i kritičari i publika nagradili su je pozitivnim ocjenama. Goth je, dakle, utjelovila Maxine kao mladu i ambicioznu ženu koja sanja o slavi i bogatstvu u filmskoj industriji, a zahvaljujući protetici i šminki, gotovo ju je nemoguće bilo prepoznati u ulozi starije žene Pearl koja sa svojim mužem živi na farmi, usamljena i zavidna na mladost i slobodu koje vidi u Maxine i njezinim prijateljima.

Radnja prvog filma odvija se 1979., a drugi film vraća nas u 1918., Pearlinu mladost koju je provela na farmi sa strogim roditeljima i sanjala o bijegu i glumačkoj karijeri.

Priča će svoj konačni oblik dobiti filmom MaXXXine koji nas vodi u Hollywood ’80-ih godina prošloga stoljeća. Nakon traumatičnih događaja u prethodnim filmovima, Maxine pokušava izgraditi novi život u Los Angelesu, no čekaju ju je novi izazovi i opasnosti…

Iako najpoznatija po ulogama u hororima, 30-godišnja Mia Goth pokazala se svestranom glumicom koja se odlično snalazi u svim žanrovima. Još kao tinejdžerica započela je manekensku karijeru tijekom koje je snimala kampanje za Miu Miu te se pojavila i u Vogueu, no to ju nije učinilo odviše sretnom jer se željela okušati ispred filmskih kamera.

Priliku za filmski debi dobila je u erotskom filmu Nimfomanka (Nymphomaniac, 2013.), jednog od najprovokativnijih redatelja današnjice, Danca Larsa von Triera. U tom je filmu bila dio glumačke ekipe koju su činili Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe…

