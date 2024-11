Mlada hrvatska senzacija o suradnji s Balaševićevom kćeri i savjetu zlata vrijednom: ''Mali, ne...''

Svi hvale novu pjesmu Martina Kosovca, a mladi glazbenik otkrio nam je priču koja se krije iza nje, a progovorio je i o nadolazećem albumu.

Dragulj hrvatske glazbe, Martin Kosovec nakon prvijenca ''Maštarija, nedavno je izdao i novu pjesmu pod nazivom ''Stigma''. Bio je to pravi trenutak za razgovor s mladim glazbenikom za kojega svi imaju samo riječi hvale. Martin nam je u razgovoru otkrio pokoji detalj o pjesmi, ali i suradnji s kćeri Đorđa Balaševića.

Pjesma u kojoj pjeva o ljubavnim problemima, kaže, imala je puno drugačiji proces stvaranja te je sve išlo prirodno i polako.

''Od odabira teksta, do ljudi s kojima sam počeo surađivati, do samog snimanja. Dao sam si vremena da napravim pravi korak prema idućem singlu, ali tekst Bebe Balašević me oduševio u moru drugih i jednostavno sam znao da želim snimiti tu pjesmu. Zajedno smo malo po malo uštimavali senzibilitet koji bi mi najviše odgovarao kroz tekst i glazbu koju je ona napisala, a rezultat je sad pred vama. U studiju Vojislava Aralice proveo sam par dana, bilo je to jedno zanimljivo iskustvo i drago mi je da mogu naučiti od takvih profesionalaca u industriji. Kad smo napokon bili sigurni da svima sve odgovara, krenuli smo planirati spot koji je snimljen u unutrašnjosti Istre pod palicom MedVid produkcije. Odličan scenario napravio je Alen Đurica, a svima njima sam zahvalan za rezultat koji postiže pjesma dok ovo pišem jer su mi javili da se nalazi u YouTube trendingu za glazbu'', objasnio nam je Martin.

I sam se pronalazi u pjesmi koja je već postala pravi hit.

''Zatvorim oči i proživim ovu pjesmu kao što je proživi svaki slušatelj. Imam osjećaj da je tekst jednostavno takav da vam se te slike same nameću. Proživio sam neke od tih osjećaja i poznati su mi, ali pjesmu sam proživio na vlastiti način, neovisno o mom iskustvu. Mislim da emocije koje ona ima može bilo tko prepoznati. "Stigma" ima jako lijepu priču u kojoj se lako prepoznati ako si barem jednom u životu nekoga ludo zavolio. Ma, čak i ako nisi'', rekao nam je talentirani mladić.

Glazbu i stihove njegove ''Stigme'' potpisuje spomenuta Jelena Beba Balašević, a kako je došlo do suradnje?

''Iskreno sve se to nekako brzo dogodilo, poslala je tekst, upoznali smo se, došla je s idejom koja se i meni i svima oko mene svidjela i znali smo što ćemo sljedeće. Volim ljude koji imaju konkretne ideje, a ovo je definitivno bila jedna od njih. Nakon prvog kontakta počeli smo se lijepo družiti i sad imamo lijep prijateljski odnos pa neka potraje'', ispričao nam je.

Kroz priču i druženje s Bebom savjeti postanu svakodnevna stvar, kaže nam Martin.

''Ali više ih ne doživljavaš kao "savjet", ako me razumijete. Nego su to priče, ugodni razgovori, dijelimo iskustva i na meni je da naučim što naučiti mogu od nje i od svih drugih ljudi koji znaju nešto i imaju dobre namjere'', dodao je.

Uz kreativan proces stvaranja pjesme naravno ide i drugi dio - snimanje spota, ali ovom glazbeniku u usponu ništa nije teško.

''Ma nema tu teže ili lakše, ovisi o danu, ali ja stvarno volim pjevati i stvarno volim glumiti pa mi je to sve uvijek zabavno. Pogotovo kad znam da će dobro ispasti i dobro izgledati, bilo pjesma ili spot, opušten sam i ništa mi nije teško. Iz mog kuta gledišta sve je to dio procesa koji svakako moram proći. Uživao sam jednako u snimanju pjesme i snimanju spota. Najteže je bilo ljudima koji su iza pjesme i spota, oni neka se nađu pa raspravljaju kome je teže'', rekao je kroz smijeh Martin.

Pjesma ''Stigma'' ima zaraznu melodiju i tekst pa nije niti čudo što već pljušte pohvale sa svih strana.

''Rekao sam to već toliko puta, ali ću ponavljati koliko god treba. Zahvalan sam publici koja me podržava otkad me upoznala, puno je riječi pohvale, ali puno je i ljudi koji su došli na koncerte poslušati što imam za reći i otpjevati. To mi ipak najviše znači, živa publika koja me nagradi pljeskom i zajedničkom pjesmom'', priznaje nam Martin.

Upravo je od te publike dobio i usporedbu s velikanom hrvatske glazbe - Ivom Robićem.

''Inače ne volim usporedbe, ali drago mi je da ljudi imaju takvo mišljenje o meni'', rekao je Martin.

Punom parom svojim obožavateljima sprema on i novi album, a kako idu pripreme?

''Radimo na albumu već par mjeseci, ovo je već drugi singl koji će se naći na njemu. Ispred mene je sad onaj rudarski posao gdje ću provesti najviše sati u studiju, ali mene to raduje. Samo da se pjeva, još kad su u pitanju vlastite pjesme.. može li bolje?'', oduševljeno je rekao Martin.

Pitali smo Martina i postoji li savjet koji je čuo, a da mu je zlatan vrijedan. Počastio nas je legendarnom pričom:

''Savjet koji mi je trenutačno pao na pamet čak nije upućen direktno meni, već mi ga je kroz jednu od priča prenijela moja menadžerica, a ja sam ga "shvatio" jer mi je genijalan i tako jednostavan. Radi se o Oliverovoj uputi jednom od naših kolega sa scene, odnosno rečenici "Mali, ne pi*di".

Za kraj nam je priznao da mu nije lako nositi se s popularnošću koju ima, ali da izdržava.

''Učim na greškama koje radim putem'', rekao je za kraj simpatični Martin.

