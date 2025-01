Glumac bez radnog vremena opet je favorit za Oscara

Pripreme za uloge koje prakticira Adrien Brody često prelaze granice fizičke i emocionalne izdržljivosti, a najnoviji film "Brutalist" još je jedan dokaz glumčeve predanosti i autentičnosti.

"Ova uloga dala mi je priliku da odam počast članovima obitelji – majci te djedu i baki koji su 50-ih godina prošlog stoljeća emigrirali iz Mađarske u SAD“, rekao je 51-godišnji glumac Adrien Brody, o svojoj najnovijoj ulozi mađarsko-židovskog arhitekta Lászla Tótha u filmu Brutalist (The Brutalist, 2024.) koja mu je donijela drugu nominaciju za Oscara. Naime, prije 22 godine, Brody je Oscarom nagrađen za još jednu ulogu žrtve holokausta u filmu Pijanist (The Pianist, 2002.). Najvažnija je to uloga u njegovoj karijeri kojom je ujedno ispisao povijest te prestižne filmske nagrade s obzirom na to da ju je osvojio kao 29-godišnjak i time postao najmlađim dobitnikom Oscara za najboljeg glumca, piše Kinofilm.

Osim Oscara za najboljeg glumca, film je osvojio i Oscare za najboljeg redatelja, najboljeg glumca i najbolji adaptirani scenarij. Osim toga, nagrađen je i sa sedam francuskih nagrada Cesar, uključujući najbolji film, najboljeg redatelja i najboljeg glumca za Brodyja.

Dakle, u filmu Romana Polanskog, "Pijanist", Brody glumi poljskog glazbenika Władysława Szpilmana, koji preživljava holokaust, a ulogom mađarskog arhitekta u filmu redatelja Bradyja Corbeta, za koju je već dobio brojne nagrade, među kojima i Zlatni globus, potvrdio je da se njegova glumačka autentičnost donekle temelji na osobnim iskustvima i povijesti. Ipak, veći dio uspjeha može zahvaliti kombinaciji talenta i iznimne posvećenosti glumi koja se očituje i u njegovim brutalnim pripremama za uloge koje prihvaća.

Od izgladnjivanja do luđačke košulje

Primjerice, za ulogu kriminalca i otmičara u filmu redatelja i scenarista Richarda Sheparda, Kisik (Oxygen, 1999.), Brody je nosio metalne proteze na zubima kako bi izgledao prijeteće i neobično, odnosno tako je želio naglasiti zlokobnu i manipulativnu prirodu lika koji tumači.



Adrien Brody u ‘Brutalistu’ glumi mađarsko-židovskog arhitekta Lászlóa Tótha (Foto: Universal Pictures) Foto: PR

Poznato je i da je za ulogu veterana Zaljevskog rata koji pati od amnezije i halucinacija, a koji je nepravedno optužen za zločin te je smješten u mentalnu ustanovu, gdje ga podvrgavaju eksperimentalnoj terapiji koja uključuje odijevanje luđačke košulje i zatvaranje u skučeni sanduk, od redatelja SF psihološkog trilera Pomračenje (The Jacket, 2005.), Johna Mayburyja, tražio da iskusi osjećaj zatečenosti u luđačkoj košulji. Ipak, ekstremnima se smatraju njegove pripreme za ulogu u Pijanistu zbog koje je, kako je priznao, razvio poremećaj prehrane i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Osim poremećaja prehrane, Brody je nakon snimanja tog filma patio od nesanice i napadaja panike, a pripremajući se za tu ulogu, prodao je svoj automobil i izbacio druge pogodnosti poput stana i telefona iz svojeg života. Pospremio je i ostale osobne stvari kako mu ne bi odvlačile pažnju te se podvrgnuo rigoroznoj dijeti. Naime, dopuštao si je samo male količine proteina dok je vježbao svirati klavir. Na kraju je imao samo 58 kilograma, a tijekom priprema za tu ulogu prekinuo je i sa svojom tadašnjom djevojkom.

"To je bila fizička transformacija koja je bila neophodna za priču. Ali onda me to na neki način duhovno otvorilo, počeo sam razumijevati prazninu i glad na posve drukčiji način", priznao je Brody.

Kontroverze i oko uloge u "Brutalistu"

Dakako, i u Brutalistu je težio perfekcionizmu te je Corbet koristio umjetnu inteligenciju kako bi glumac imao uvjerljiv mađarski naglasak, što je izazvalo kontroverze, ali i naglasilo Brodyjevu posvećenost autentičnosti.

Sve spomenuto vezano za pripremu za ulogu u Pijanistu, jasno daje do znanja da mu je i privatni život obilježen posvećenošću glumačkom zanatu. Ipak, nakon premijere tog filma uzeo je godinu dana pauze od glume kako bi se oporavio od fizičkih i emocionalnih posljedica ekstremne transformacije kroz koju je prošao. Njegov otac, Elliott Brody, otkrio je da je Adrien nakon osvajanja Oscara odbio mnoge uloge koje su mu se činile neprimjerenima njegovu uspjehu čime je dodatno potvrdio svoju predanost izboru kvalitetnih i izazovnih projekata.

Koje su ostale njegove važne uloge, s kojim slavnim redateljem često surađuje te kako spaja profesionalni i privatni život, pročitajte na Kinofilmu, web-magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.