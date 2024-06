Ekskluzivni razgovor s redateljem najiščekivanijeg holivudskog filma

Najavljena je dvodijelna filmska adaptacija kultnog brodvejskog mjuzikla Zlica, a redatelj Jon M. Chu otkriva kako je bilo na snimanju prvog dijela, tko sve u njoj glumi i što Zlica znači njemu samom…

Nakon više od dvadeset godina, jedan od najomiljenijih i najdugotrajnijih brodvejskih mjuzikala, Zlica (Wicked, 2003.) napokon stiže na velika platna. Prva je to adaptacija mjuzikla od premijere na daskama što život znače, pa je tim više bio veliki izazov kultnu glazbenu predstaviti prilagoditi filmskim okvirima.

Delikatan zadatak povjeren je 44-godišnjem američkom filmskom redatelju, producentu i scenaristu, Jonu M. Chuu, najpoznatijem po režiji hvaljenog filma Suludo bogati Azijci (2018.).

Scenarij filmskog mjuzikla potpisuje Winnie Holzman koja je po nagrađivanoj predstavi napisala i knjigu, a glazbu i stihove pjesama za predstavu napisao je Stephen Schwartz.

Najavljena je dvodijelna filmska adaptacija predstave, a redatelj Jon M. Chu otkriva kako je bilo na snimanju prvog dijela, tko sve u njoj glumi i što Zlica znači njemu samom…

Mjuzikl Zlica publiku privlači već više od dva desetljeća. Kakva su Vaša sjećanja na tu predstavu?

Jon M. Chu: Zlicu sam prvi put gledao prije negoli je postala brodvejski hit. Naime, prije Broadwayja, kratko je prikazivana u San Franciscu. Tad sam pohađao filmsku školu i odmah sam se zaljubio u mjuzikl i znao sam da će jednog dana to biti izvrstan film, no tada nisam mogao ni pomisliti da ću upravo ja biti osoba koja će napraviti filmsku adaptaciju. Fascinirala me je ideja o Zloj Vještici koja i nije tako zla, ali i pjesme genijalnog Stephena Schwartza, primjerice, poput “Defying Gravity” ili “Popular” koje su mi danas odlične kao i prije 20 godina.

Kakva je bila Vaša reakcija kad vam je ponuđeno da kultni mjuzikl prenesete na veliko platno?

Jon M. Chu: Nisam mogao vjerovati!Bio sam sretanšto sam dobio priliku oživjeti svijet Oza koji su do sada prikazali toliki umjetnici! Odlučili smo napraviti dva filma, pazeći da svaki ima zadovoljavajući emocionalnu komponentu i da svakom liku damo “prostora za disanje”.

To nije bilo nimalo lako…

Jon M. Chu: Da, nije iako sam i prije radio adaptacije, no ne u ovom obimu. Primjerice, i rom-com Suludo bogati Azijci (Crazy Rich Asians, 2018.) je adaptacija romana, baš kao i glazbena drama Visine New Yorka (In the Heights, 2021.), ali to nije ni slično Zlici u kojoj gradite jedan svijet. Pritom svakako treba imati na umu da medij za koji radite.

Dakle, s jedne strane imamo situaciju da na pozornici sve mora biti okrenuto prema publici jer nastupate za osobe su od vas udaljene i do 60 metara, a filmska publika glumce gleda s daleko manje udaljenosti i odmah im u očima vidi koliko su autentični. S druge strane, filmska publika može vidjeti vješticu kako leti ispred dvorca udaljenog tri kilometra i iskusiti efekt vrtoglavice u kadru kakav ne možete postići na pozornici. Filmom pričamo emotivnu priču o Elphabi, odnosno Zloj Vještici i Glindi, odnosno Dobroj Vještici, i prijateljstvu koje se čini stvarnijim od bilo koje bajke. Dakle, bila je to prilika da se publika dovede u intimniji odnos s ovim likovima i osjeća što se događa u njihovim životima.

Upravo zato, pobrinuli smo se za svaki detalj, ne samo korištenjem CGI-a, već i gradnjom stvarnih stvari, poput ogromnog vlaka od 16 tona koji se uistinu kreće ili sadnjom čak devet milijuna tulipana svih boja. Stvorili smo Emerald City i Munchkin sela s kućama i trgovinama u koje možete ući…

