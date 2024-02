Ekskluzivni intervju s glumicom koja je iznenadila cijeli Hollywood

“Znam da s većom eksponiranošću dolazi i veći pritisak. Samo se nadam da ću se znati nositi s njime”, govori najbolja europska glumica Sandra Hüller, zvijezda filmova 'Anatomija pada','Zona interesa' te 'Sisi & I', ujedno najveća favoritkinja za osvajanje Oscara.

Sandra Hüller obilježila je europsku filmsku 2023. godinu. Njemačka glumica nije novo lice, još 2006. osvojila je Srebrnog medvjeda za najbolju žensku ulogu u Berlinu, a 2016. proglašena je najboljom europskom glumicom zahvaljujući filmu Toni Erdmann, ali ova godina bila je njezin pravi tour de force, koji joj je osigurao nominaciju za Oscara, a vrlo vjerojatno i pozlaćenog kipića.

U prvi plan izbila je zahvaljujući ulozi u sudskoj drami Anatomija pada redateljice Justine Triet. Ulogu žene optužene za ubojstvo supruga odigrala je toliko uvjerljivo da je nedavno u Berlinu zaslužila svoju drugu Europsku filmsku nagradu za najbolju glumicu. Da u Cannesu Anatomija pada nije osvojila Zlatnu palmu za najbolji film, vjerojatno bi i tamo bila proglašena najboljom glumicom.

Film od prošloga tjedna igra u hrvatskim kinima i doista ga treba pogledati, ali to nije jedino vrijedno što je Sandra Hüller ostvarila ove godine. Briljantna je i kao supruga nacističkog zapovjednika koncentracijskog logora u povijesnoj drami Zona interesa Jonathana Glazera, a pohvale je zaslužila i kao glavna junakinja, grofica Irma Sztáray, u crnohumornom povijesnom filmu Sisi & I austrijske redateljice Frauke Finsterwalder, premijerno prikazanom na Berlinskom filmskom festivalu.

Što to za nju znači, ekskluzivno za Kinofilm otkrila je njemačka glumica Sandra Hüller.

Sada ste postali poznati po cijelom svijetu…

Sandra Hüller: Pretjerujete.

Nikako, ova vas je godina uvrstila među svjetski poznate glumce.

Sandra Hüller: Kada tako kažete postanem nervozna. Ne osjećam se kao slavna osoba. Ne čini mi se da cijeli svijet zna za mene.

Kako se nosite s novostečenom slavom?

Sandra Hüller: Ljudi će vam brzo dati savjet da samo budete ona osoba koja jeste. Ali to nije tako lako. To nije način na koji ovaj posao funkcionira. I te kako sam svjesna toga, pomalo i nesretna što je to tako, ali znam da s većom eksponiranošću dolazi i veći pritisak. Samo se nadam da ću se znati nositi s njime.

Kako biste opisali svoj stil glume?

Sandra Hüller: Iskreno, dosta ovisi o redatelju i filmu. Ponekad mi je dovoljni da dobijem scenarij i odmah mogu zamisliti lik. Samo mi je potrebno da stanem pred kameru te znam što ću napraviti. A ima snimanja kada mi je nužno da dugo razgovaram s redateljem o motivaciji i prošlosti mojega lika. Da doznam baš svaki detalj o njemu. Za mene ne postoji jedna način glume, već se prilagođavam projektu i materijalu.

Kako ste se zaljubili u glumu?

Sandra Hüller: Već sam u vrtiću znala da ću biti glumica. Imali smo vrtićku produkciju Snjeguljice, a meni su dali ulogu jednog od patuljaka. U sebi sam pomislila – ako se potrudim, možda mi jednoga dana daju da budem Snjeguljica. Tada sam se već zarazila glumom, a onda sam u školi krenula u dramsku skupinu i nakon toga sam išla stepenicu po stepenicu. Ali nikada nisam izgubila ljubav prema glumi.

