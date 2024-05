Ekskluzivni intervju s Danom Stevensom, zvijezdom serijala „Downton Abbey“ i filma „Abigail“

Britanski glumac Dan Stevens otkriva kakav je glavni junak Universalovog vampirskog horora Abigail i zašto ga treba gledati u kinu.

Svijet ga je upoznao kao zgodnog vojnika Matthewa Crawleyja u povijesnoj televizijskoj seriji Downton Abbey (2010. – 2015.). U ulozi vojnika gledali smo ga i u trileru Fatalni gost (The Guest, 2014.). Glavnu mušku ulogu imao je i u igranoj adaptaciji Disneyjevog animiranog filma iz 1991., Ljepotica i zvijer (Beauty and the Beast, 2017.), ali i hororu Apostle (2018.), dok smo ga u njemačkoj romantičnoj komediji Ich bin dein Mensch (2021.) gledali kao robota.

Zahvaljujući pak vampirskom hororu Abigail, 41-godišnjeg Dana Stevensa trenutačno u kinima gledamo kao Franka, a o kakvom je liku riječ, što misli o filmu i kolegama te zašto je Abigail najbolje gledati u kinu, popularni britanski glumac otkriva u nastavku…

Što ste pomislili kad ste prvi put pročitali scenarij filma Abigail?

Dan Stevens: Pomislio sam da je riječ o jako zabavnom filmu! Prva informacija koju sam dobio bila je da je riječ o filmu o otmičarima, a mislim da će isti dojam imati i publika – mislite da gledate jedno, a ispadne nešto sasvim drugo. Dakle, bilo je to prilično iznenađenje, ali smiješno.

Tumačite Franka. Kakav je on lik?

Dan Stevens: Frank je u neku ruku vođa tima. Na tu ga je poziciju postavio Lambert. I dok svatko od otmičara ima neke vještine koje ga izdvajaju od ostalih, čini se da je Frankova – psovanje. On se svađa sa svima njima, no ipak se čini kao jedina odrasla osoba u grupi, barem na početku. Osim toga, očekuje se da Frank, kao bivši policijski detektiv, zna kako postupati s ljudima.

