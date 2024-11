EGOT kandidatkinja u 'Zlici': Zašto je Cynthia Erivo prava Elphaba?

U ulozi Elphabe, Cynthia Erivo ne samo da pjeva neke od najzahtjevnijih pjesama u povijesti mjuzikla, već postaje simbol različitosti i snage.

Ona je zelena, isključiva, ogorčena, nepredvidiva, osvetoljubiva… jednom riječju: Zla vještica sa Zapada. Istovremeno, ona je hrabra, pravedna, suosjećajna… Ona je Elphaba, jedan je od najsloženijih likova u književnosti i brodvejskom mjuziklu Wicked, čiju filmsku adaptaciju – Zlica (Wicked), redatelja Jona M. Chua – gledamo u kinima. U filmskom mjuziklu, ovaj kompleksni lik, često nepravedno percipiran kao negativan, tumači 37-godišnja britanska glumaca, nigerijskog podrijetla, Cynthia Erivo. A i Erivo je, baš poput Elphabe, zanimljiva osoba, piše Kinofilm.

Kao dijete nigerijskih imigranata rođena je u Londonu, njezina majka je već kod 18-mjesečne Cynthije primijetila sklonost glazbi, a u to su se uvjerili i drugi kad je 5-godišnja, Erivo, na Badnjak, oduševila izvedbom pjesme "Tiha noć".

U tinejdžerskoj dobi je Cynthia Erivo maštala o karijeri kirurginje, no majka ju je usmjerila na pjevanje te je upisala studij glazbene psihologije na Sveučilištu East London. Ipak, nakon godinu dana studija, prebacila se na Kraljevsku akademiju dramske umjetnosti i studirala glumu. Potvrda da je odluka bila ispravna, stigla je vrlo brzo. Iako ju danas poznajemo s velikih ekrana, većinu svoje karijere provela je u kazalištu i na televiziji. Jedna od njezinih najupečatljivijih kazališnih izvedbi bila je uloga Celie u mjuziklu The Color Purple koji se na Broadwayju prikazivao od kraja 2015. do početka 2017. Tom je ulogom na najbolji mogući način skrenula pažnju na sebe kao odlična i glumica i pjevačica. Naime, 2016. mjuzikl je nagrađen Tonyjem za najbolji obnovljeni mjuzikl, a Cynthia Erivo istu je nagradu dobila u kategoriji najbolje glumice u mjuziklu. Već sljedeće godine, 2017., za isti je mjuzikl, nagrađena Emmyjem (u kategoriji Izvanredne glazbene izvedbe u dnevnom programu) i Grammyjem (za najbolji kazališni album) te se vrlo brzo našla na vratima (neformalnog) elitnog EGOT kluba, odnosno u malobrojnom društvu svestranih umjetnika – dobitnika nagrada Emma, Grammy, Oscar i Tony.

Stoje joj "jake" uloge

Da joj je tamo uistinu mjesto, potvrđuju i dvije nominacije Oscara koje je (opet) dobila zahvaljujući tek jednoj ulozi. Naime, glumila je naslovnu ulogu u biografskoj drami Harriet (2019.), redateljice Kasi Lemmons, biografska je drama koja prati izniman život Harriet Tubman, jedne od najpoznatijih figura u povijesti borbe za ukidanje ropstva u Americi. Taj je film nedvojbeno više od tek povijesne drame jer donosi priču o hrabrosti, odlučnosti i vjeri s obzirom na to da Harriet Tubman nije samo oslobađala druge, nego je i inspirirala čitavu generaciju boraca za ljudska prava. Film je dobio pozitivne kritike, a Cynthijina izvedba pohvaljena je i ocijenjena kao ključan dio, "srce", filma. U pohvalama na njezin račun, posebno se ističe sposobnost da prenese emocije i snagu Harriet Tubman. Ne čudi stoga da joj je ta uloga donijela dvije nominacije za Oscara (u kategoriji najbolje glumice, a pjesma "Stand Up", koju je izvela i koautorirala za film, nominirana je za najbolju originalnu pjesmu). Osim toga, Harriet joj je donijela i nominacije za Zlatni globus (u kategorijama najbolje glumice u dramama te najbolje originalne pjesme), Grammy (u kategoriji najbolje pjesme napisane za vizualne medije) te Nagradu udruženja glumaca (SAG) za svoju izvedbu (u kategoriji najbolje glumice).

Da je najbolja u spoju glume i pjevanja, pokazala je i ulogom u seriji Genius (2017. – danas). Riječ je o biografskoj antologijskoj seriji koja donosi priče o životima i radu nekih od najvećih umova i umjetnika u povijesti. Svaka sezona serije fokusira se na drugu povijesnu ličnost, a Cynthia Erivo glumila je u trećoj sezona koja je bila posvećena Arethi Franklin, kraljici soula, i njenom usponu do statusa ikone glazbene industrije.

Sinonim za pohvale

Naime, glavna uloga u Genius: Aretha (2021.) donijela joj je nominaciju za nagrade Emmy, Zlatni globus i SAG.

Iz njezine filmografije svakako treba spomenuti i dramu U nepoznatim vodama (Drift, 2023.), redatelja Anthonyja Chena, u kojoj tumači liberijsku izbjeglicu koja bježi na grčki otok i razvija prijateljstvo s američkom turističkom vodičicom Callie. Naime, u tom se filmu okušala i kao producentica.

S obzirom na sve navedeno, jasno je da je Zla vještica sa Zapada još jedna uloga za čiju će izvedbu Cynthia Erivo dobiti same pohvale. Jer i Elphaba je uloga koja uz glumačke, zahtjeva i iznimne glasovne sposobnosti. Lik izvodi neke od najtežih pjesama u povijesti mjuzikla, poput kultne "Defying Gravity". Iako poznata po svojoj moćnoj interpretaciji, Erivo je nekoliko mjeseci trenirala glas, a da se posve posvetila toj ulozi dala je do znanja i drastičnom promjenom svog fizičkog izgleda.

Naime, Cynthia je odlučila obrijati glavu kako bi se bolje povezala s Elphabom i njezinim osjećajem marginalizacije. Ovaj potez bio je simbolični način da izrazi svoju posvećenost liku i da se oslobodi bilo kakvih vanjskih čimbenika koji bi je ometali u izvedbi.

"Osjećala sam da moram skinuti sve slojeve i doslovno ukloniti vanjštinu kako bih došla do srži Elphabe. Kad sam se pogledala u ogledalo nakon šišanja, osjetila sam slobodu i snagu. To je bila Elphaba koju sam htjela donijeti na ekran," rekla je Cynthia Erivo.

Prijateljstvo "zapečaćeno" tetovažama

Osim toga, šišanje je dodatno naglasilo važnost zelene boje kože koja je ključna za Elphabin identitet i simbol različitosti.

U Zlici, Erivo glumi uz Arianu Grande, a dvije glumice složile su da se na snimanju ove emotivne priče, dobile prijateljicu za cijeli život. To su potvrdile i tetovažama. Naime, nakon snimanja napravile su dvije iste tetovaže – na vanjskoj strani ruke imaju tetovaža maka koji predstavlja poveznicu s originalnom pričom Čarobnjaka iz Oza, odnosno scenom u kojoj Dorothy (Judy Garland) leži u polju makova. Osim maka, glumice na unutarnjoj strani dlanova imaju tetovažu “For Good”, duet koji Glinda i Elphaba pjevaju u Zlici.

