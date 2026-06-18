Aleksandar Vučić ugostio jednu od najvećih holivudskih zvijezda: ''Ako se po jutru dan poznaje...''

Holivudska diva Catherine Zeta-Jones posjetila je Beograd, gdje ju je ugostio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je u Beogradu jednu od najpoznatijih holivudskih glumica, Catherine Zetu-Jones, koja je tijekom posjeta srpskoj prijestolnici privukla veliku pozornost javnosti.

Video susreta objavljen je na društvenim mrežama, a Vučić nije skrivao zadovoljstvo zbog dolaska oskarovke poznate po ulogama u filmovima ''Maska Zorroa'', ''Chicago'' i ''Traffic''.

Aleksandar Vučić i Catherine Zeta Jones - 2 Foto: Instagram

''Bilo mi je iznimno zadovoljstvo ugostiti jednu od najvećih holivudskih zvijezda, glumicu koja je i slavnom Zorrou uzela dio slave'', napisao je Vučić uz fotografije sa susreta.

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Predsjednik Srbije istaknuo je kako ga posebno raduje činjenica da Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na karti svjetske filmske industrije.

Aleksandar Vučić i Catherine Zeta Jones - 3 Foto: Instagram

''Sve više producenata, redatelja i glumaca otkriva ono što mi odavno znamo – da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentirane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti'', poručio je.

Dodao je kako vjeruje da će se trend dolaska velikih filmskih imena nastaviti i u budućnosti, a cijelu je situaciju začinio dozom humora.

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''Ako se po jutru dan poznaje, uskoro će u Beogradu biti podjednako vjerojatno sresti holivudsku zvijezdu kao i susjeda iz kvarta'', zaključio je Vučić.

Cijeli video pogledajte OVDJE.

Catherine Zeta-Jones tijekom posjeta Beogradu pojavila se u elegantnom crnom izdanju, dok joj je domaćin uručio veliki buket ružičastih ruža. Susret je održan u reprezentativnom ambijentu jedne od beogradskih rezidencija, a fotografije su ubrzo obišle regiju i izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama.

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