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Aleksandar Vučić ugostio jednu od najvećih holivudskih zvijezda: ''Ako se po jutru dan poznaje...''

Piše J. C., Danas @ 08:20 Zanimljivosti komentari
Aleksandar Vučić i Catherine Zeta Jones - 1 Aleksandar Vučić i Catherine Zeta Jones - 1 Foto: Instagram

Holivudska diva Catherine Zeta-Jones posjetila je Beograd, gdje ju je ugostio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

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