Upoznajte djevojku koju nazivaju regionalnom Lanom Del Rey, a dosad ju je mentoriralo i veliko ime svjetske glazbene scene

Upoznajte Ivu Lorens, mladu glazbenicu koju uspoređuju i s velikom svjetskom zvijezdom, a evo s kim je ona već dosad surađivala.

Regionalna glazbena scena nikad nije bila bogatija mladim talentima, a Iva Lorens definitivno je jedna od njih! Ova talentirana glazbenica piše svoje tekstove, sklada glazbu i aranžira, a pojavila se na domaćoj muzičkoj sceni krajem 2021. sa svojim prvim singlom ''Svitanje'', za koji je tekst pisala zajedno s pančevačkim bendom Buč Kesidi. Uslijedio je singl ''Zima'', kao najavu njenog prvog albuma koji će u ožujku ugledati svjetlo dana.



Brojnim uspjesima mlade glazbenice tu nije kraj pa je tako prošle godine na poziv Tuborga otputovala u SAD, gdje je pod mentorstvom svjetski poznatog glazbenika Jasona Derula, u okviru Tuborg Open kampanje objavila singl ''2 do 4'', nominiran za MAC u kategoriji za najbolju urban pop numeru.



Studioznost u pristupu prema muzici Iva je usavršila na prestižnom BIMM institutu, Britanskom institutu za modernu muziku gdje je završila studij menadžmenta u glazbi ne bi li bolje razumjela i sve ono ''iza scene''. Na njihovom kampusu u Berlinu, njenu prvu pjesma Just Because producirala je zajedno sa Grammy nominiranim producentom Pete Smithom, koji je najbliži suradnik benda Duran Duran i pjevača Sting-a.



Iva ističe da je veseli što je njen prvi album napisala upravo u suradnji s talentiranim glazbenicima Zoranom i Lukom poznatijima pod imenom Buč Kesidi, ali i s producentima Milanom Bjelicom i Petrom Pupićem.



U medijima Ivu Lorens često uspoređuju s velikim zvijezdama poput Lane Del Rey, Billie Eilish i Kate Bush. Kaže da joj to ne smeta, dapače, inspirira je, a mi vjerujemo da je ovo početak jedne blistave karijere i da je trenutak kad će ona postati uzor i inspiracija drugim mladim glazbenim nadama, samo pitanje vremena.



Iva Lorens će se u ožujku regionalnoj publici predstaviti svojim prvim studijskim albumom, a zagrebačka publika imat će priliku uživati u zvukovima novog albuma i uživo, na Ivinom prvom samostalnom koncertu u Zagrebu, sredinom ove godine.