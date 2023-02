Na velikom partyju u Tvornici kulture proglašeni dobitnici nagrada ELECTOR!

Odlična atmosfera i dobra glazba obilježili su večernju dodjelu novinarske nagrade ELECTOR u Tvornici Kulture.

Sjajna atmosfera, odličan party i puno dobre glazbe obilježili su drugu dodjelu nezavisne glazbene novinarske nagrade ELECTOR. Dodjelu nagrada u zagrebačkoj Tvornici kulture vodila je uvijek dobro raspoložena Ida Prester, dok su poznata imena domaće elektroničke scene dodjeljivali statue ELECTORA dobitnicima.

Žiri kojeg čini 30 novinara eminentnih domaćih medija koji prate elektroničku glazbenu scenu nije imao lak posao, a u dva kruga su prvo predložili pa onda nominirali te odabrali najbolje iz 2022. godine.

Albumom/kompilacijom godine proglašeno je izdanje "Meteor One" Ilije Rudmana. Jedan od najcjenjenijih domaćih producenata na svjetskoj underground house/disco sceni slavio je i u kategoriji Remiksa godine. Njegov remiks trake "Night Rain" engleske elektroničke grupe Crazy P po žiriju nagrade ELECTOR najbolji je u prošloj godini.

Prošlogodišnji dobitnik titule New (S)elector godine Time To Sleep ovoga je puta slavio u kategoriji najboljeg House singla/EP-a godine s pjesmom "Swampy's Groove". Gusto je bilo i u kategoriji Techno singla/EP-a godine, a pobjedu je odnio Petar Dundov zahvaljujući izdanju "Cosmic Theatre". Kako je sam istaknuo, EP-em je glazbenim jezikom pokušao opisati četiri imaginarne scene koje uključuju zvijezde, fizičke pojave te nas same u vječnoj potrazi za novim otkrićima.

Filip Motovunski na prvom je izdanju ELECTORA pokupio nagradu u kategoriji Remiks godine, a ovoga puta kući odlazi sa statuom za najbolji Bass singl/EP godine. Pobjedu je odnio sa singlom "Blood Overflow", za koji su mediji pisali da se radi o singlu koji bass linijom ostavlja revolucionaran dojam. Dugogodišnja promotorica i DJ-ica Ivna Ji osvojila je nagradu u novoj kategoriji ELECTORA. Electronica singlom/EP-em godine proglašena je njezina pjesma "Rescape" s kompilacije "EPE 06 - Exit Planet Earth: Silicon".

New (S)elector godine je DJ-ica i promotorica Elena Mikac, a DJ-ica godine po izboru publike postala je Ana Antonova.

Koolade, Ivna Ji, Filip Motovunski, Cortex Thrill, Zakorff, Elena Mikac i Tom Bug stali su za DJ pult tijekom dodjele drugih ELECTORA, a na after-partyju publiku su do dugo u noć zabavljali nominirani u kategoriji New (S)elector godine - Elena Mikac, Eloc i Lovro Baletić.

Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent je Tvornica Kulture, a organizator Unison – Hrvatski glazbeni savez.