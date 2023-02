The Garden Family najavljuje spektakl koji se dugo čekao: Svjetski glazbeni bend Defected dolazi u Zagreb!

Jedan od najpopularnijih svjetskih glazbenih brendova, britanski Defected, konačno dolazi u Zagreb, The Garden Family najavljuje veliki spektakl.

Jedan od najpopularnijih svjetskih glazbenih brendova, britanski Defected, konačno dolazi u Zagreb. Prvi veliki događaj ove izdavačke kuće, najpoznatije po izvrsnom house zvuku, Defected Zagreb održat će se 5. svibnja u Marquee The Garden Brewery, najavili su iz poznatih The Garden Family i Dobar House.



Defected Records je nezavisna britanska izdavačka kuća specijalizirana za house glazbu. Pod njihovom su etiketom izdani brojni kompilacijski albumi, imaju poznatu radijsku emisiju, a diljem svijeta organiziraju nezaboravne glazbene događaje. U njihovom su portofoliu brojni izvođači nagrađeni Grammyem. Njihov rad prati više od osam milijuna obožavatelja iz cijelog svijeta. Prvi zagrebački događaj velika je reklama kako za sam Grad, tako i za Hrvatsku kao omiljenu glazbenu destinaciju.



Upravo je Defected Croatia festival, koji se održava od 2016. godine, a koji je privukao tisuće ljudi iz cijelog svijeta u malo mjesto Tisno u The Garden Resort, sada sinonim za neke od najboljih europskih festivala. Neke od nezaboravnih trenutaka s ljetnog izdanja koje s nestrpljenjem očekujemo, sada imamo priliku ponovno doživjeti ovog proljeća u Zagrebu. Izvođači koji će nastupiti na zagrebačkom eventu bit že objavljeni uskoro.