Legendarni ''The Cure'' nastupio u Zagrebu i napravio sjajnu atmosferu: ''Vidimo se opet!''

''Vidimo se opet!'', tim se riječima Robert Smith, karizmatični frontmen britanske grupe The Cure, oprostio od oduševljene publike u Areni Zagreb u četvrtak navečer na kraju dvoipolsatnog koncerta, dva bisa i 27 pjesama.

Bio je to prvi samostalni koncert tih ikona alternativne rock glazbe u Hrvatskoj gdje su oduvijek imali kultni status i vjerne poklonike koji ih nisu iznevjerili ni u četvrtak napunivši Arenu i priredivši im dobrodošlicu za pamćenje.

The Cure su izveli i četiri nove, dosad neobjavljene pjesme koje će se tek naći na dugoočekivanom albumu "Songs Of A Lost World", prvom nakon "4:13 Dream" iz 2008.

S jednom od njih - "Alone", započeli su koncert čiji su prvi dio obilježile pjesme mračnog, atmosferičnog stila koje, sudeći po reakciji, skoro nikog nisu ostavile ravnodušnim u publici koju su činili pripadnici više generacija i supkultura.

Stara uspješnica "Pictures of You" bila je samo jedan od vrhunaca prvog dijela koncerta koji su završili također s novom pjesmom sporog, pulsirajućeg uvoda i prikladnog naziva "Endsong".

Uslijedio je prvi bis s četiri pjesme, a nakon toga i drugi, svojevrsni mini "greatest hits".

Bilo je to pola sata plesnog delirija u publici kada je, ponesen poznatim pjesmama, malo tko ostao sjediiti i na najudaljenijim mjestima popunjenih tribina zagrebačke Arene Nizali su se hit za hitom: Lullaby, Friday I'm in Love, Close to Me, In Between Days, Just Like Heaven, Boys Don't Cry.

Ovogodišnja turneja slavnog benda prva je nakon koncerata održanih 2019., u kojoj su slavili 40 godina postojanja i 30 godina od izlaska kultnog albuma “Disintegration” kojim su osigurali titulu jednog od najboljih britanskih bendova u posljednjih 50 godina.

Te su godine već nastupilii u Hrvatskoj, ali to je bio festivalski koncert u sklopu INmusic festivala.

Na ovoj turneji bend je u šesteročlanom sastavu jer se u grupu, predvođenu 63-godišnjim, uvijek našminkanim Smithom, vratio gitarist i klavijaturist Perry Bamonte.

Predgrupa su bili škotski post-punk/indie rock sastav The Twilight Sad, jedan od omiljenih bendova Roberta Smitha, koji je solidno odradio težak zadatak - zagrijati publiku za zvijezde večeri.

Zagrebački koncert, u organizaciji Charm Music Croatia, bio je jedan od 44 koncerta u 22 zemlje na ovogodišnjoj turneji kultnog benda.

Od osnutka 1978. u Crawleyu u Engleskoj, The Cure su odsvirali više od 1500 koncerata, afirmiravši se kao izvođači koji su najjači u direktnom kontaktu s publikom. Prije dvije godine NME ih je proglasio najboljim festivalskim headlinerima.

Dosad su objavili 13 studijskih albuma, više od 40 singlova, albumi su im prodani u 30 milijuna kopija širom svijeta, a tu je i niz live albuma, soundtrackova, knjiga. Uvršteni su i u Rock & Roll Hall of Fame.

Iako ih je teško svrstati u pojedinačan glazbeni žanr, nemjerljiv je njihov utjecaj na formiranje nekolicine njih kao što su goth rock, new wave i post-rock.