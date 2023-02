Poznat je prvi izvođač Defected Zagreba, iranski DJ s engleskom adresom pokazat će svoje umijeće

Prvi izvođač koji će nastupiti na zagrebačkom festivalu Defected je iranski DJ s engleskom adresom Darius.

Od kad je objavljen dolazak poznatog britanskog brenda Defected u Zagreb, rasprodan je prvi kontigent early bird ulaznica. Sada je poznato i da je prvi izvođač na čiju ćemo glazbu plesati u Marquee The Garden Brewery u petak, 5. svibnja – iranski DJ s engleskom adresom Darius Syrossian.

On je producent i vlasnik izdavačke kuće te poznati radijski voditelj. Živi house glazbu cijeli svoj život. Nakon što je radio 14 godina radio u prodavaonici ploča, upoznao je glazbu do najsitnijih detalja. Producirao je i izdavao za niz velikih diskografskih kuća kao što su Moon Harbour, 8 Bit, Hot Creations, Get Physical, We Are The Brave i mnoge druge. Posljednjih godina rezident klubova na Ibizi kao što su Sankeys i DC10.

Defected Croatia dobro je poznat hrvatskoj publici. Ljetno izdanje istoimenog festivala, koji se održava od 2016. godine, a koji je privukao tisuće ljudi iz cijelog svijeta u malo mjesto Tisno u The Garden Resort, postalo nam je omiljena destinacija. Sada, po prvi puta Defected Zagreb u pred sezoni predstavlja događaj na kojem se očekuje više od dvije tisuće posjetitelja. Ovu izdavačku kuću prati osam milijuna ljudi diljem svijeta koji su već dobili informaciju o zagrebačkom eventu.

Pod njihovom su etiketom izdani brojni kompilacijski albumi, imaju poznatu radijsku emisiju, a diljem svijeta organiziraju nezaboravne glazbene događaje. U njihovom su portofoliu brojni izvođači nagrađeni Grammyem. Njihov rad prati više od osam milijuna obožavatelja iz cijelog svijeta. Prvi zagrebački događaj velika je reklama kako za sam Grad, tako i za Hrvatsku kao omiljenu glazbenu destinaciju.



Ulaznice za Defected Zagreb možete kupiti u sustavu Entrio.hr.