Adastra ima novi spot za pjesmu ''Nisam zaljubljen'', a u pripremi je i novi album!

Rock-sastav Adastra izbacio je novi spot za pjesmu ''Nisam zaljubljen'', a blizu je i kraj snimanja novog albuma.

Lagano se primiče završetak snimanja novog albuma grupe Adastra, a najnovija pjesma i spot koji su snimili je ''Nisam zaljubljen''.

Zasigurno do sada niste vidjeli gitaristu neke grupe koji leti na ziplineu iznad provalije i svira gitaru, no ako vas zanima kako to izgleda pogledajte novi spot Adastre. Jerko Marić, autor Adastre o pjesmi i spotu kaže:

''Kada sam pisao ovu ljubavnu pjesmu htio sam zarobiti trenutak čovjeka koji počinje primjećivati zaljubljenost prema drugoj osobi te neobično ugodne promjene i osjećaje koje počinje osjećati. Mislim da će se mnogi prepoznati u pjesmi. Također, kada sam razmišljao o scenariju spota htio sam da to bude igrani spot. Glavni protagonist je mladić koji se igrom slučaja nađe u nevolji, a u pomoć mu uskače lokalna djevojka i tada počinje avantura. Kao idealno mjesto za snimanje, odabrali smo mjesto Barban u Istri. Imali smo sreće da je Turistička zajednica općine Barban prepoznala našu pjesmu i ideju. Velika im hvala!''

''Posebno zahvaljujemo tamošnjim tvrtkama i ugostiteljima koji su pomogli da se spot snimi. Kada smo prvi puta došli u Barban, bili smo očarani kako je to maleno bajkovito mjesto lijepo i kakve sjajne domaćine ima. Pozivam sve da posjete Barban i da uživo dožive njegovu ljepotu i sadržaje koje pruža svim posjetiteljima. Od viteško konjičke Trke na prstenac, bogate outdoor i gastronomske ponude do vrhunskog smještaja'', rekao je.

U spotu su glumili mladi pulski glumci Michelle Salome Kursar i Moris Nikolić. Gitaristu koji se spušta niz zip line je glumio Gašper Dolničar, Jerkov nećak i sin Anđe Marić.

Novi album Adastre očekuje se krajem ožujka.