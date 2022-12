Početak hladnog prosinca Žanamari je zagrijala fotkom brutalnih mišića, a istaknula je komentar pratitelja koji ju se posebno dojmio

Žanamari Perčić dočekala je početak prosinca pa hladne dane zagrijala vrućom fotkom u kupaćem kostimu, mnogi komentirali njene isklesane mišiće.

Hrvatska pjevačica Žanamari Perčić proteklih se godina u svom životu čvrsto posvetila vježbanju, a svojom utreniranom figurom svaki put svoje pratitelje ostavi bez daha.

Ovog puta povodom početka posljednjeg mjeseca u godini, Žanamari je hladne dane svojim pratiteljima poželjela itekako utopliti pa je objavila novu fotografiju u kupaćem kostimu.

Dok lila kupaći kostim nije previše skrivao, do izražaja su ipak najviše stigli njeni isklesani mišići na kojima bi joj mogli pozavidjeti i brojni muškarci.

''Zdravo, prosinac'', napisala je Žanamari u opisu, a pratitelji u komentarima nisu je prestali hvaliti.

''Kako vruća slika za početak prosinca'', ''Izgledaš nevjerojatno'', ''Bez daha!'', ''Prosinac je vatren!'', samo su neki od mnogobrojnih komentara na njenu fotografiju.

Ipak, ni ova objava nije prošla bez negativnih komentara, a Žanamari se na komentar jednog pratitelja samo nasmijala.

Naime, jedan od njih napisao je da je Žanamari mišiće nadogradila Photoshopom na što je ona odgovorila: ''E ovo je pravi kompliment! Hvala! Znaš da si pobijedio kad misle da si ''zalijepio'' trbušnjake u Photoshopu''.

Žanamari je jednom prilikom za IN magazin otkrila koliko vježba i što je motivira.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je.

Tada je nabrojila i što se nalazi na njezinu dnevnom meniju.

"Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nije to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti", kazala je pjevačica.

