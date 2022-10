Sestra nestale Marijane Seifert Maja Kovačević ušla je u srpski reality show ''Zadruga'', otkrila je zanimljive detalje o istrazi o njenoj sestri.

Sestra Marijane Seifert koja je nestala još u travnju ove godine, Maja Kovačević, ušla je u srpski reality show ''Zadruga''.

Prije nekoliko mjeseci krenula su šuškanja kako će Maja ući u show, ali ništa nije bilo sigurno do sada.

''Zadrugu sam ugovorila prije te tragedije i ljudima mora biti jasno da se sve dogodilo u međuvremenu'', rekla je Maja.

U uvodnom intervjuu u emisiji, Kovačević je otkrila i zanimljive detalje koji se tiču potrage za njenom nestalom sestrom.

''Večeras je moj ulazak i ne bih htjela fokusirati se i o tome pričati, za sve postoji svoje vrijeme. Mi smo kao obitelj dali sve od sebe i saznali smo 99,9% toga. Kada budem bila spremna to ispričati to, podijelit ću to s javnošću. Dobila sam sliku što se dogodilo i nekako pokušavam to prihvatiti.. Saznali smo sve što je bilo'', priznala je Maja pokušajući sakriti suze.

Progovorila je i o Nikoli Nemeševiću Nemešu koji je Marijanu upoznao realityju ''Big Brother'' te bio s njom u ljubavnoj vezi.

''Za Nemeša sam vidjela u medijima da je bio šokiran, ali ni sa kim o tome ne pričam osim sa svojim najbližima. Nisam bila u kontaktu s Nemešom. Jedino s obitelji pričam o tome i zajedno dijelimo plač i suze.. Teško mi je bilo doći ovdje'', rekla je.

Danas 38-godišnja Marijana vezu s Nemešom je započela, iako je u to vrijeme bila udana za pomorca Ivana Čvrljka, a gledatelje je šokirala i činjenica da su spavali zajedno pred kamerama. Nakon završetka showa nastavili su burnu vezu, a nekoliko godina kasnije navodno su započeli i zajednički život. No sreća je kratko potrajala, pa se Nemeš vratio u rodni mu Beograd.

Dvije godine kasnije shvatili su da ne mogu jedno bez drugog pa su sklopili brak, a ceremonija je održana u krugu najbližih prijatelja i obitelji i Marijanine kćeri koju je dobila u prvom braku. Osam mjeseci nakon toga odlučili su se razvesti, navodno zbog različitih pogleda na život, no o pravim razlozima prekida nisu javno progovorili.

Marijana je utjehu pronašla u prijatelju Tomislavu Grizelju, no ni ta veza nije bila dugog vijeka. Ona se zatim u tajnosti udala za današnjeg supruga Karla Seiferta, 2020. godine rodila je sina, a detalje privatnog života nije htjela otkrivati i povukla se iz javnosti, te se okrenula vjeri.

Podsjetimo, Marijana je nestala u Zagrebu, udaljila se s adrese prebivališta u Lastovskoj ulici i otada joj se gubi svaki trag.

Proteklih mjeseci lagano se otkrivaju detalji kobne noći, ali još uvijek se ne zna gdje je Marijana i tko je kriv za njen nestanak.

